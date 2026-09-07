Temblor en Colombia este lunes, 7 de septiembre: SGC confirmó epicentro y magnitud

Un nuevo movimiento telúrico se registró en Colombia durante la noche de este 7 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo ocurrió a las 9:01 p. m., con epicentro en Medio San Juan (Andagoya), Chocó.

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el temblor alcanzó una magnitud de 4,0 y tuvo una profundidad de 40 kilómetros, características que llevaron al SGC a pedir a los ciudadanos reportar si percibieron el movimiento.

El epicentro fue localizado a 12 kilómetros de Sipí, Chocó, en las coordenadas 4,58 de latitud y -76,72 de longitud, según la información preliminar divulgada por la autoridad encargada del monitoreo sísmico del país.

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Más de 1.300 sismos se han registrado en Chocó tras el terremoto del 10 de agosto

El movimiento de este lunes ocurre en medio de una intensa actividad sísmica que el Servicio Geológico Colombiano ha venido monitoreando en Chocó desde el fuerte terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026.

Aquel día, a las 7:34 de la mañana, la Red Sismológica Nacional de Colombia registró un terremoto de magnitud 7,4, con una profundidad de 103 kilómetros y epicentro en San José del Palmar, Chocó. Según explicó el SGC, la enorme cantidad de energía liberada no solo dio lugar a una secuencia de réplicas, sino también a una dinámica sísmica compleja en el subsuelo.