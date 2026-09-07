Ministro Rodrigo Lara confirmó el estado de los incendios forestales en Colombia

En el marco de la ola de incendios forestales que afecta a diversas regiones de Colombia, el departamento de Norte de Santander registró una de las emergencias más complejas en el municipio de Ábrego.

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Tras jornadas de intensas llamas, las autoridades confirmaron la liquidación total del fuego gracias a un trabajo articulado entre la comunidad, la Defensa Civil Colombiana y unidades de bomberos voluntarios procedentes de Ocaña, Teorama, Pamplona y Cúcuta.

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El evento adverso requirió el despliegue de personal técnico e infantería en zonas de difícil acceso para evitar la propagación hacia áreas de reserva ecológica. Las labores operativas se mantuvieron de manera ininterrumpida hasta lograr el control definitivo de los focos activos en la provincia de Ocaña.

Coordinación institucional y activación de refuerzos regionales

El desarrollo de la conflagración exigió la intervención inmediata de las autoridades nacionales y departamentales para movilizar recursos logísticos.

Respecto al inicio de la emergencia y el reporte de atención, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, manifestó que “el fuego inició en la parte alta de Monte Redondo, lo atendieron Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Ábrego y se pidió refuerzo inmediato de Bomberos de Ocaña”, resaltando el abastecimiento de agua y la activación del nivel regional de atención.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos sobre el incendio forestal en Ábrego, Norte de Santander:



El fuego inició ayer en la parte alta de Monte Redondo. Lo atendieron Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Ábrego.



Ya se pidió… https://t.co/YYizneT2Zq — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 7, 2026

Un día después del informe inicial, el jefe de la cartera del Interior confirmó la extinción total de la conflagración tras las maniobras realizadas en terreno.

Frente a la conclusión de los operativos en esta zona del país, el funcionario nacional indicó que “los incendios de Ábrego, Yumbo y Coyaima quedaron totalmente extintos, en Ábrego el fuego se apagó con trabajo de infantería de los bomberos”, destacando el cumplimiento de la instrucción de no suspender las labores.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos:



Los incendios de Ábrego, Yumbo y Coyaima quedaron totalmente extintos.



En Ábrego el fuego se apagó con trabajo de infantería de los bomberos de Pamplona, Ábrego y Ocaña.



Los bomberos son… — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 8, 2026

Balance de los organismos de socorro y zonas afectadas

La liquidación del evento requirió tres días de intervención continua por parte de las cuadrillas terrestres. Los focos principales de calor se concentraron en los sectores rurales del municipio, afectando la cobertura vegetal y la biodiversidad local de las veredas Berlín, Brisas del Tarra y la parte alta de Monterredondo.

#NorteDeSantander/ Tras 3 días de arduo trabajo, voluntarios de #Abrego, #Ocaña y #Teorama controlaron y liquidaron un incendio forestal en las veredas Berlín, Brisas del Tarra y Monterredondo . 🧑‍🚒🇨🇴. #ListosEnPazOEmergencia pic.twitter.com/GFpEjgQMRN — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) September 8, 2026

Al término de las operaciones, la Defensa Civil Colombiana emitió un balance oficial sobre el trabajo realizado por el personal voluntario en la zona de desastre.

El organismo de socorro confirmó que “tras 3 días de arduo trabajo, voluntarios de Ábrego, Ocaña y Teorama controlaron y liquidaron un incendio forestal en las veredas Berlín, Brisas del Tarra y Monterredondo”, consolidando la fase de monitoreo para prevenir la reactivación de puntos calientes.