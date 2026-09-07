Hay más de 20 incendios activos en Colombia: el devastador panorama que deja la emergencia

La situación por los incendios forestales continúa generando preocupación en diferentes regiones de Colombia. De acuerdo con el más reciente balance, con corte a las 8:30 de la mañana de este lunes 7 de septiembre, permanecen activos 21 incendios forestales, mientras que otras dos conflagraciones ya fueron controladas por los organismos de emergencia.

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El departamento con mayor número de emergencias activas es Tolima, donde se registran siete incendios en los municipios de Cunday, Ortega, Coyaima, Natagaima, Ibagué y San Luis. En Cunday, las llamas afectan las veredas Páramo y California, donde trabajan unidades de la Defensa Civil y el Ejército Nacional, con apoyo de un helicóptero UH-60 de la Fuerza Aérea Colombiana.

En Ortega se atienden dos emergencias, una en la vereda Llano de Olaya, con participación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil, y otra en el sector Yucalabaja, que permanece bajo seguimiento desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) del departamento.

Coyaima también enfrenta un incendio en la vereda Totarco, donde participan los cuerpos de bomberos de Saldaña y Guamo, además de unidades Biade 80 – Amperio 1. En Natagaima, mientras tanto, las labores se concentran en la vereda Palma Alta, con apoyo de los bomberos de ese municipio y de Coyaima.

La fauna silvestre ha sido una de las grandes afectadas por los incendios. Foto: Mario Lozada Tezna / El País

Las otras conflagraciones reportadas en Tolima se encuentran en el sector Piedra, sobre la vía hacia Payandé, en Ibagué, y en la vereda La Salitre, de San Luis.

Cauca es el segundo departamento con más incendios activos, con seis emergencias. Estas se encuentran en Argelia, Timbío, Totoró, La Vega, Piendamó y La Sierra. Mientras algunas zonas permanecen bajo monitoreo, en otras participan cuerpos de bomberos municipales y consejos municipales de gestión del riesgo.

Nariño registra cinco incendios activos, ubicados en Samaniego, Tangua, Ancuya, Chachagüí y Pasto. En este último municipio, la emergencia se presenta en el sector del volcán Galeras y es atendida por el cuerpo de bomberos local.

También se reportan incendios activos en Puerto Carreño, Vichada; Ábrego, Norte de Santander, y Yumbo, Valle del Cauca. En este último, la emergencia afecta los sectores de Cerro Gordo y Dapa y es atendida por cerca de 80 unidades de los cuerpos de bomberos de Yumbo y Cali.

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A estas emergencias se suman dos incendios que ya fueron controlados en Tolima. Uno ocurrió en el cerro Las Mercedes, en Carmen de Apicalá, y otro involucró tres focos ubicados en las veredas Sinaí parte alta, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca, en Suárez.

Ante el panorama, las capacidades de respuesta permanecen activas en Tolima, donde fue instalado un PMU departamental en el Cenop, con participación de un analista de incendios forestales de la UNGRD. Además, los medios aéreos de Avipo, la Fuerza Aérea y el Ejército se encuentran concentrados bajo las órdenes del PMU, mientras cuatro carrotanques aportados por la UNGRD apoyan las labores en territorio.