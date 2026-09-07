Este domingo 13 de septiembre, se realizará Cali Somos Todos, una competencia 5 k que tendrá un componente solidario: los participantes podrán entregar materiales de construcción a familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

la carrera reunirá a cerca de 7 mil personas en un recorrido entre Las Trompetas, en la plazoleta Jairo Varela y el Monumento a la Solidaridad.

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La carrera que busca ayudar a reconstruir

La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación, y busca contribuir a la reactivación de los eventos deportivos de la ciudad.

Otro de sus objetivos es el de lograr un espacio de encuentro entre los caleños, después del terremoto que golpeó a la capital del Valle del Cauca.

El secretario del Deporte y la Recreación, Alexander Camacho, señaló que la carrera será gratuita y que tendrá como propósito homenajear alas víctimas y damnificados del sismo.

La carrera tendrá un recorrido de 5 kilómetros entre Las Trompetas de la plazoleta Jairo Varela y el Monumento a la Solidaridad.

El trayecto permitirá que la jornada deportiva atraviese algunos de los espacios más reconocibles de la ciudad y termine frente a un monumento que cobra especial significado en el contexto de la emergencia.

Cali se prepara para correr con el corazón! 💙



​Este 6 de septiembre, nos unimos por una gran causa en la Carrera Solidaria "Somos Cali 5K". 🏃‍♂️🏃‍♀️



​Para que disfrutes al máximo hemos preparado un mapa con todos los detalles: la ruta exacta, los cierres viales y los desvíos. pic.twitter.com/ooHsaj1bUJ — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) September 5, 2026

La realización de la actividad también contará con la articulación de la Secretaría de Gestión del Riesgo, encargada de verificar las condiciones de seguridad de los tramos del recorrido, y de la Secretaría de Movilidad, que acompañará la operación para facilitar el desarrollo de la competencia y el tránsito por las vías.

La competencia además, tendrá un componente que va más allá de la actividad deportiva.

Aunque la inscripción será gratuita, los participantes podrán aportar materiales de construcción que serán destinados a las familias que necesitan apoyo para recuperar sus viviendas.

La camiseta oficial de Cali Somos Todos 5K fue presentada durante el lanzamiento de la carrera, que reunirá a cerca de 7.000 personas este domingo 13 de septiembre en una jornada de deporte, solidaridad y reconstrucción. Foto: Redes sociales X @ALEXCAMINA- API

¿Qué donar y cómo donar?

La Alcaldía recibirá elementos como tejas, grifos, herramientas, materiales de ferretería y otros insumos que puedan contribuir al proceso de reconstrucción de las viviendas afectadas.

De acuerdo con el boletín de la Administración Distrital, desde este martes 8 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, y durante el miércoles 9 de septiembre, estará habilitado el centro de acopio de la Unidad Deportiva Alberto Galindo.

Allí los participantes podrán reclamar su pin a cambio de entregar un elemento de construcción como aporte a las familias damnificadas.

“Hoy muchos caleños nos necesitan y por medio del deporte queremos también aportar a ellos. Puede ser cualquier material, no importa el precio, todo sirve para las personas que hoy necesitan de ese apoyo”, explicó Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación.

Para el alcalde Alejandro Eder, la recuperación de la ciudad no se limita a las obras físicas que deberán ejecutarse después de la emergencia.

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“Reconstruir Cali no significa únicamente levantar nuevamente nuestra infraestructura. También significa reconstruir el ánimo, el alma, la esperanza y el bienestar de cada caleño. Y pocas cosas sanan tanto como el deporte”, señaló el mandatario.

La frase resume el propósito que la Administración Distrital le atribuye a la jornada: utilizar el deporte como un espacio para recuperar la confianza y fortalecer los vínculos entre los habitantes de la ciudad.

Así, Cali Somos Todos busca convertir una carrera deportiva en una expresión colectiva de acompañamiento a las familias damnificadas y de respaldo al proceso de reconstrucción de la ciudad.