Exigían millones de pesos: así operaban los 20 presuntos extorsionistas capturados en Bogotá

La extorsión es uno de los principales delitos que preocupa a varios comerciantes del país. En este caso, Bogotá se ve igualmente afectada por esta modalidad de crimen. En las últimas horas, la Policía Nacional logró la captura de varias personas que se dedicaban a estas intimidaciones, con las que obtenían millonarias sumas de dinero.

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La detención de estos individuos se hizo a través del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula), con el que fueron capturados en flagrancia un total de 20 presuntos extorsionistas, quienes operaban en las localidades de Santa Fe, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Chapinero, Los Mártires y Engativá.

Entre los capturados resaltan cinco hombres que, según las autoridades, harían parte del grupo delincuencial Tren de Aragua. Además, también fueron señalados por haber lanzado un artefacto explosivo improvisado en medio de una disputa con otra banda criminal por el control territorial del microtráfico y la extorsión, hecho que se registró el 25 de agosto de 2026 en la localidad de Kennedy.

Asimismo, la Policía resalta que los 20 presuntos extorsionistas detenidos realizaban exigencias económicas millonarias a sus víctimas, las cuales oscilaban entre un millón y 60 millones de pesos. Estas cifras eran obtenidas mediante intimidaciones y amenazas. Posteriormente, exigían el dinero para no atentar contra la integridad de las víctimas ni de los establecimientos comerciales.

Según el comunicado oficial entregado por las autoridades, durante los operativos realizados en 2026 se ha logrado una disminución del 4 % en el delito de extorsión, lo que, hasta el momento, representa 57 casos menos en comparación con 2025.

Por su parte, los últimos 20 capturados ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que entrará a definir la responsabilidad de estos sujetos, además de las medidas pertinentes para cada caso. Los detenidos fueron entregados por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y terrorismo.

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Por su parte, el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, resaltó que estas capturas son resultado de la denuncia oportuna de los ciudadanos a la línea de atención 165.

La invitación de las autoridades a la ciudadanía es que sigan reportando cualquier caso relacionado con el delito de extorsión por el canal de atención anteriormente mencionado. Además, se recalcó que se seguirá trabajando de manera articulada por la tranquilidad y el patrimonio económico de los diferentes habitantes de Bogotá.