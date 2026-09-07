Tragedia en Bogotá: hombre murió en medio de riña con su pareja

Los casos de intolerancia siguen dejando víctimas mortales en varias regiones del país, entre estas, Bogotá. El caso más reciente se presentó en el barrio La Estrella, en la localidad de Ciudad Bolívar.

En ese punto de la ciudad se presentó una riña entre una pareja que terminó en tragedia. Si bien, serán las autoridades las encargadas de establecer cómo ocurrió todo, información preliminar da cuenta que, en medio de la confrontación, una mujer agredió con un arma cortopunzante a un hombre y le causó una herida mortal.

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Posteriormente, el hombre cayó desde el segundo piso de la casa y murió en plena vía pública.

Posteriormente, al lugar arribó la Policía y capturó a la mujer, presunta responsable del crimen. De hecho, le hallaron el arma cortopunzante con la que habría atacado brutalmente a su pareja.

Por su parte, unidades de criminalística del CTI de la Fiscalía arribaron al punto y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo del hombre.

Así mismo, las autoridades recopilaron algunas versiones de algunas personas del sector, con el objetivo de establecer porqué la riña entre dicha pareja terminó en tragedia.

Vale recordar que el pasado jueves, 4 de septiembre, fueron hallados en un apartamento, en el barrio Casa Blanca de la localidad de Kennedy, en Bogotá, los cuerpos sin vida de tres personas, todas integrantes de una misma familia.

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Se trata de dos mujeres y un hombre de 67, 32 y 44 años, respectivamente, quienes fueron hallados al interior de una de las habitaciones del apartamento ubicado en un tercer piso de la unidad residencial Casablanca Sector 4.

El hallazgo de estas tres personas sin vida se dio luego de que vecinos del sector completaran varios días sin verlos, motivo por el cual alertaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar junto a los bomberos y se encontraron con la macabra escena.