Conmoción en Bogotá: encuentran muertos a tres miembros de una familia al interior de un apartamento

Las autoridades confirmaron el hallazgo de tres personas muertas en el interior de un apartamento de un conjunto residencial del barrio Casablanca, en la localidad de Kennedy.

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Según confirmaron las autoridades, se trata de tres miembros de una misma familia: una mujer de 67 años, quien sería la mamá; otra de 32 y un hombre de 44.

Al parecer, los cuerpos fueron encontrados después de que los vecinos avisaran a la Policía de que no había rastro de estas personas. Tras indagar en la vivienda, los uniformados encontraron los cuerpos.

Hasta el sitio llegaron algunas ambulancias y el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Estos organismos, junto a la policía judicial, llevaron a cabo los actos urgentes y la inspección técnica en el sitio.

Las autoridades confirmaron que se realizó una verificación de la vivienda y se encontraron algunos elementos que pueden ser claves dentro del caso.

“En el sitio fueron encontrados medicamentos y documentos que permiten inferir unas cartas de despedida”, indicó el teniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de la Policía Nacional.

La atención se centra en este último elemento, que podría aportar información sobre las circunstancias de las muertes. No obstante, hasta el momento no existe una conclusión oficial, por lo que las pesquisas siguen adelante.

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Al parecer, la carta estaría dirigida al papá de los dos hermanos y en ella se le pediría perdón. Por lo mismo, este documento es clave para intentar establecer qué fue lo que pasó con estas personas.

Los cuerpos ya fueron trasladados hasta Medicina Legal, institución que se encargará de realizar los respectivos análisis para establecer la causa de muerte, un dato que será importante para saber lo que hay detrás de este hecho.

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos. Foto: Colprensa

Las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones, mientras que la comunidad no sale de su asombro por lo sucedido.