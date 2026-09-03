“¿Cómo así?”: el duro reclamo de Sebastián Vega a Emiro Navarro que encendió MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity volvió a registrar momentos de alta competitividad y roce entre los participantes. Durante la emisión de la prueba de campo transmitida este jueves 3 de septiembre, una estrategia implementada por el creador de contenido Emiro Navarro generó malestar entre sus compañeros de competencia y motivó una intervención directa de uno de los miembros del jurado, el chef Nicolás de Zubiría.

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El desafío de la jornada planteaba una dinámica exigente: los equipos debían elaborar diversas recetas de salsas para acompañar empanadas que posteriormente se comercializarían entre los asistentes a un centro recreativo.

Para la fase de cocina, las celebridades dispusieron de 90 minutos y una despensa compartida con insumos limitados.

Una vez concluido el tiempo en la cocina, los grupos salieron al punto de venta para ofrecer sus preparaciones. Según las reglas estipuladas para la prueba, el mecanismo de cobro establecía que los concursantes solo podían recibir las monedas —que funcionaban como voto y medio de pago de los comensales— en el momento exacto en que entregaban el producto comestible.

Sin embargo, en su afán por asegurar el flujo de clientes y dinamizar la atención, Emiro Navarro, integrante del equipo rojo junto a Martha, Tuto Patiño y Pautips, comenzó a solicitar el pago de manera anticipada, es decir, antes de despachar las empanadas.

La situación derivó en una confusión cuando una de las usuarias del parque se desplazó hacia el puesto de otro equipo para solicitar comida, manifestando que ya no contaba con su moneda debido a que se la había entregado previamente al equipo rojo, pero se había retirado de dicho punto ante la demora en la entrega del pedido.

El gesto de Emiro Navarro en pleno reto de MasterChef. Foto: Canal RCN

El hecho no pasó desapercibido entre los demás concursantes, quienes competían directamente por obtener la mayor cantidad de monedas para eximirse del reto de eliminación. El actor Sebastián Vega fue uno de los primeros en visibilizar el inconformismo ante lo sucedido.

“¿Oigan, cómo así que están reclamando empanadas acá y la moneda la pusieron en el rojo?”, expresó Vega ante los demás participantes al percatarse de la irregularidad en la entrega de los productos y la recolección de los pagos.

Ante el aumento de la tensión y los reclamos en el lugar, el chef Nicolás de Zubiría intervino en el desarrollo de la actividad.

De Zubiría se acercó a Navarro para recordar las pautas del juego y le hizo un llamado de atención formal, aclarando que no estaba permitido recibir el pago de los comensales antes de entregar la empanada.

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Navarro se ha consolidado como una de las figuras más comentadas de la presente temporada de MasterChef Celebrity. Reconocido por su trayectoria en redes sociales, el participante ha demostrado una marcada inclinación por las dinámicas estratégicas dentro del programa, lo que ha generado opiniones divididas tanto en la convivencia como entre los jurados.

El incidente registrado en esta prueba de campo refleja el nivel de presión que afrontan los concursantes a medida que la competencia avanza y los cupos en el balcón de salvación se vuelven más reducidos.