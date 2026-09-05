Durante su visita a Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, el presidente anunció recursos por 1.200 millones de pesos para comenzar las obras de recuperación de la Basílica del Señor de los Milagros, uno de los principales símbolos religiosos del país y un lugar de especial importancia para los habitantes de la región.
El presidente Abelardo De La Espriella visitó Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, donde anunció una inversión de 6.200 millones de pesos para reconstruir la Basílica del Señor de los Milagros tras el terremoto. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/UZUbJR6GBR— Revista Semana (@RevistaSemana) September 5, 2026
El templo resultó afectado por el terremoto y, según explicó el mandatario, el Gobierno busca avanzar en su reparación para que pueda volver a recibir a los feligreses y retomar sus actividades religiosas.
De la Espriella señaló que, además de los recursos públicos ya destinados, su administración trabajará con el sector privado para conseguir otros 5.000 millones de pesos. De concretarse esa gestión, la bolsa total para las obras ascendería a 6.200 millones.
“Ya tenemos 1.200 millones de pesos para arreglar nuestra basílica del Señor de los Milagros”, afirmó el presidente.
Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado habló del significado personal que tiene este lugar para él. Dijo ser devoto del Señor de los Milagros y aseguró que ha visitado la basílica en varias oportunidades.
Abelardo De La Espriella anunció una inversión de 23.000 millones de pesos para la reconstrucción de la Institución Educativa Agrícola ITA de Buga, afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/KdGkvRHD1R— Revista Semana (@RevistaSemana) September 5, 2026
“Yo soy devoto del negrito de Buga”, manifestó, al destacar que considera la basílica como un símbolo de la fe y la espiritualidad de los colombianos.
El presidente sostuvo que la recuperación del templo hace parte de su intención de proteger los símbolos espirituales del país y permitir que nuevamente se puedan celebrar allí las misas y las actividades religiosas.
Con el anuncio, el Gobierno plantea un esquema de financiación conjunta con empresarios y particulares para completar los recursos requeridos para la recuperación de la basílica.