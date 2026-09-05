Medicina Legal confirma identificación de los abatidos en operativo contra alias Bendito Menor: esto sucederá con los cuerpos

Un día después del operativo que terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Bendito Menor, Medicina Legal confirmó que ya fueron identificados los cuatro cuerpos relacionados con el operativo y explicó qué procedimiento se seguirá con ellos.

Así cayó alias Bendito Menor: Policía revela cómo ubicaron al temido cabecilla que tenía cinco órdenes de captura

En un comunicado emitido este sábado, 5 de septiembre, la entidad señaló que los cadáveres fueron recibidos el viernes 4, luego de las acciones desarrolladas por la Fuerza Pública en Riohacha, La Guajira.

“De los cuatro (4) cuerpos identificados, tres (3) son masculinos y uno (1) femenino”, informó el Instituto. Los análisis estuvieron a cargo de equipos forenses de la ciudad de Barranquilla.

Tras concluir los procedimientos correspondientes, los cuatro cuerpos quedaron disponibles para ser entregados a sus familiares, aunque la entrega deberá contar con la autorización previa de las autoridades competentes.

“Los cuerpos fueron analizados por equipos forenses de la ciudad de Barranquilla y se encuentran disponibles para la entrega a sus familiares previa autorización de las autoridades competentes”, precisó Medicina Legal.

El operativo que terminó con la muerte de Bendito Menor

Naín Andrés Pérez Toncel murió durante una operación policial desarrollada en la madrugada del viernes 4 de septiembre en una vivienda del barrio Los Olivos, en Riohacha. Junto a él murieron su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, y dos hombres que integrarían su esquema de seguridad.

Alias Bendito Menor y la Bebecita. Foto: Suministrada a Semana

Pérez Toncel era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca, organización en la que habría alcanzado una importante posición criminal en el Caribe colombiano.

Según reveló la Policía Nacional, se hacía seguimiento a sus movimientos y se logró establecer su ubicación mediante labores de inteligencia. Sobre el señalado cabecilla pesaban cinco órdenes de captura, mientras se buscaba cerrar el cerco que finalmente permitió localizarlo en la capital de La Guajira.