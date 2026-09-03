“Esta tragedia apenas está iniciando”: alcalde de Cali anuncia que comenzarán a demoler edificios que no pueden salvarse tras el terremoto

Cali se prepara para una de las etapas más difíciles después del devastador terremoto del pasado 10 de agosto que golpeó a la ciudad y otras regiones del país. El alcalde Alejandro Eder confirmó que, a partir de la próxima semana, comenzaría la demolición de edificios cuyos daños estructurales hacen imposible su recuperación.

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El mandatario explicó que actualmente ya hay maquinaria trabajando en la recolección de los restos de estructuras que colapsaron completamente, así como de algunas que sufrieron afectaciones parciales. Sin embargo, advirtió que lo que viene también tendrá un fuerte impacto emocional para cientos de familias.

“Estemos preparados anímicamente porque tan pronto como la semana entrante empezaremos a demoler edificios que no son salvables”, afirmó Eder.

El llamado de Eder ante las demoliciones

Más allá de la intervención física de los inmuebles, el alcalde pidió no perder de vista lo que representa cada edificio que deberá desaparecer. Detrás de las estructuras afectadas, señaló, están las historias y el patrimonio de personas que lo perdieron prácticamente todo.

“La parte más fácil es demoler el edificio. Lo que no podemos olvidar es que en cada edificio de esos había viviendas, había apartamentos, había sueños, había personas que vivían, personas que quizás hoy están sufriendo mucho, porque ven que pierden su patrimonio”, expresó.

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Sus declaraciones se producen mientras Cali continúa avanzando en la evaluación de daños y en la atención de las consecuencias que dejó el terremoto. La decisión de derribar determinadas edificaciones dependerá de que estas sean consideradas irrecuperables y representen un riesgo.

Eder también resaltó el acompañamiento del presidente Abelardo de la Espriella y de su equipo frente a la emergencia. “Quiero resaltar el compromiso del señor presidente y de todo su equipo”, manifestó el alcalde.

“Esta tragedia apenas está iniciando”

El mandatario caleño advirtió, además, que superar la emergencia no terminará con la remoción de escombros ni con las demoliciones. Para numerosas familias comenzará un proceso mucho más prolongado relacionado con la pérdida de sus viviendas y la reconstrucción de sus vidas.

“Esta tragedia apenas está iniciando”, sentenció Eder, antes de asegurar que desde la Alcaldía mantendrán el acompañamiento a los damnificados: “No vamos a soltar a nuestra gente”.