Alerta en Cali: terrible incendio en concurrido punto de la ciudad

Los organismos de socorro trabajan en dos frentes. Uno de ellos, ubicado hacia el occidente, ya fue controlado, mientras que las labores se concentran ahora en el flanco sur, donde permanecen puntos activos y zonas rojas.

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Las llamas volvieron a poner en alerta a Cali. En las últimas horas de este jueves 3 de septiembre se registró un incendio forestal en el Cerro de la Bandera, en el suroccidente de la ciudad, una zona natural frecuentada además por personas que hacen actividades deportivas.

La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo para intentar evitar que el fuego continúe avanzando. En el lugar hicieron presencia cerca de 45 bomberos, apoyados por cuatro máquinas extintoras, dos cuadrillas forestales, un carro tanque y una ambulancia.

El cabo Rubén Quintero, de los Bomberos Voluntarios de Cali, explicó que “los equipos se encontraban trabajando precisamente sobre esos puntos calientes para impedir que las llamas siguieran avanzando”.

La situación también tuvo consecuencias sobre la movilidad. Debido a la emergencia, fue restringido el paso en el sector de la Calle 1 con Carrera 62, mientras agentes de tránsito acompañan el operativo y orientan a los conductores hacia rutas alternas. También se reportaron inicialmente afectaciones en inmediaciones de la calle 1 con carrera 66.

Incendio en el Cerro de La Bandera en Cali Foto: Captura de pantalla usuarios de redes sociales

Pero el fuego no solo representa un problema para quienes transitan por la zona.

El Cerro de la Bandera alberga cobertura vegetal y fauna silvestre, por lo que la emergencia también generó preocupación por los animales que habitan allí. Durante las labores de atención, los organismos de socorro y la comunidad participaron en el rescate de varios ejemplares.

La escena vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de estos espacios durante las temporadas de altas temperaturas y condiciones secas. Precisamente, desde Bomberos hicieron un llamado a reportar rápidamente cualquier emergencia y a mantener especial atención ante las condiciones actuales.

Sin embargo, en medio de la emergencia también surgieron cuestionamientos de habitantes del sector.

Cierres viales por la emergencia en el Cerro de La Bandera en Cali Foto: Captura de pantalla usuarios de redes sociales

Ciudadanos de la zona piden mayor presencia de las autoridades ambientales y señalan que el Cerro de la Bandera ha sido utilizado para actividades como tala de árboles y explotación minera. De igual manera, solicitan que entidades como la CVC, el Dagma y los gobiernos departamental y nacional mantengan vigilancia sobre este espacio.

Estas afirmaciones corresponden a señalamientos ciudadanos y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

Mientras tanto, la prioridad de los organismos de emergencia es otra: que el fuego no siga ganando terreno.

A la emergencia del Cerro de la Bandera se sumó además un incendio de vegetación registrado en el corregimiento de Montebello, en el noroccidente de Cali. Allí fue desplegada una unidad móvil forestal de Bomberos con seis integrantes para atender las llamas.

Por ahora, el flanco occidental del Cerro de la Bandera permanece controlado, pero el frente sur continúa bajo atención de los equipos de emergencia.

La recomendación para los caleños es evitar acercarse a las zonas intervenidas y utilizar rutas alternas mientras continúan las labores.