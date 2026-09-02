Más de 100 marcas de belleza participarán en iniciativa para reactivar el comercio en Cali

Tras la emergencia generada por el terremoto que afectó principalmente a Cali, distintas empresas de la región han impulsado iniciativas para contribuir a la reactivación de la actividad económica y fortalecer el consumo local. Entre ellas se encuentra una propuesta liderada por Krika Cosmetics, que reunirá a más de 100 marcas y emprendimientos caleños del sector de la belleza durante dos semanas.

La iniciativa se desarrollará entre el 15 y el 30 de septiembre y estará orientada a promover la compra de productos de marcas locales. Según la Cámara de Comercio de Cali, el sector de la belleza hace parte de los tres que concentran más del 50 % del tejido empresarial del Valle del Cauca y que se han consolidado como jalonadores del crecimiento económico del departamento. Además, la región es uno de los principales polos de esta industria en Colombia y el segundo mayor exportador nacional del segmento.

Durante los 15 días, se presentarán diariamente cinco productos de diferentes categorías, entre ellas skincare, maquillaje, cuidado capilar y dispositivos eléctricos, con precios especiales. La actividad estará disponible en las ocho tiendas de Krika Cosmetics en Cali y Bogotá, así como en su página web. Entre las marcas participantes estarán emprendimientos y compañías consolidadas, como Samy y Recamier.

“Para nosotros apoyar las marcas locales siempre ha sido una prioridad y, después de todo lo que vivimos con el terremoto, ese compromiso se volvió aún más fuerte. Esta activación nace con la idea de impulsar la economía de nuestro Valle y de Colombia e invitar a otros empresarios de la región a sumarse, para generar un verdadero circuito de movimiento económico”, señala Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics.

La compañía también desarrolla el ‘Circuito Caleño’, en alianza con cerca de 30 empresas, bajo un modelo de beneficios cruzados para incentivar el recorrido de los consumidores por diferentes establecimientos.

“Esperamos que estas iniciativas generen un efecto visible en la actividad comercial de las marcas participantes y contribuyan a mantener la actividad comercial dentro del ecosistema local”, agrega Zuluaga.