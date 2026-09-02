Carolina Escobar, nueva gerente de la Sociedad Hidroituango.

La Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango S. A. E. S. P. designó a Carolina Escobar V. como nueva gerente de la compañía, propietaria del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Escobar es administradora de Negocios de la Universidad EAFIT y cuenta con más de 20 años de experiencia en estrategia, finanzas, mercados de capitales, energía, infraestructura y transformación empresarial. Antes de asumir el cargo, se desempeñó como presidenta de Fiduciaria Central, entre enero de 2025 y agosto de 2026.

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Durante su gestión en esa entidad, los activos bajo administración pasaron de $5,7 billones a $9,5 billones, mientras que los fondos administrados superaron $1 billón en agosto de 2026. Además, impulsó la creación de una unidad especializada de Obras por Impuestos.

La nueva gerente también cuenta con experiencia en el sector energético y de hidrocarburos como Corporate Manager/Head Investor Relations de Pacific Rubiales Energy, donde estuvo a cargo del relacionamiento con inversionistas globales, el Gobierno y el sector financiero. También ocupó posiciones en Grupo Éxito y Grupo Bancolombia, además de trabajar en banca de inversión y estructuración de vehículos de financiación.

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Escobar cuenta con un máster en Entrepreneurial Finance, Venture Capital & Private Equity de la Universitat Internacional de Catalunya y formación ejecutiva en dirección estratégica, Oil & Gas, inteligencia artificial y ciencia de datos para líderes.

Con su llegada, Hidroituango inicia una nueva etapa de dirección, enfocada en fortalecer su gestión estratégica, institucional y financiera.