Sigue el remezón en Ecopetrol: cambian vicepresidentes y anuncian nuevos encargos

Ecopetrol anunció nuevos movimientos en su equipo directivo tras una sesión extraordinaria de su Junta Directiva realizada este 31 de agosto. La petrolera informó que Sergio Andrés Moreno Acevedo, vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, desempeñará sus funciones hasta este lunes.

Apartir del 1 de septiembre, Diana Marcela Acero Rojas, actual gerenta de Innovación y Portafolio CT+i, asumirá el cargo en calidad de encargada.

La compañía también formalizó el encargo de Henryk Manuel Porras Villamil como vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición, con efecto desde el 31 de agosto. Porras venía desempeñándose como líder de Proyectos de la Gerencia de Proyectos de Energías para la Transición.

Se conocen los nombres que propondría el Gobierno De La Espriella para integrar la nueva junta directiva de Ecopetrol

En esa posición reemplazará a Ernesto Alfonso Gómez Cabarcas, quien estuvo encargado temporalmente de la vicepresidencia hasta el 30 de agosto. Según Ecopetrol, Gómez tomará un periodo de descanso legal y posteriormente asumirá nuevos retos profesionales.

Los cambios se producen mientras la compañía mantiene varias posiciones de alta dirección bajo la figura de encargo. Ecopetrol señaló que informará posteriormente las designaciones en propiedad, cuando estas sean definidas.

Una denuncia circula entre altos ejecutivos del sector energético y hoy está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Foto: JOHAN TORO-SEMANA

La empresa no dio detalles adicionales sobre las razones de las salidas ni sobre el cronograma para nombrar a los titulares definitivos de ambas vicepresidencias.

Por ahora se sabe que el próximo 15 de septiembre se realizará una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol, convocada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. El principal objetivo de ese encuentro será avanzar en una renovación amplia de la junta directiva de la compañía.