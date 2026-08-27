Se conocen los nombres que propondría el Gobierno De La Espriella para integrar la nueva junta directiva de Ecopetrol

La Asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol, convocada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, se realizará el próximo 15 de septiembre y tendrá como uno de sus principales objetivos avanzar en una renovación amplia de la junta directiva de la compañía.

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De acuerdo con información publicada por Valora Analitik y otros medios especializados, el Gobierno tendría prácticamente definida la plancha única que presentará ante los accionistas para integrar la nueva junta directiva de la petrolera estatal.

La reunión se realizaría el 15 de septiembre. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

Uno de los nombres que aparece en la lista es el de Carlos Augusto Suárez, estratega político vinculado al entorno del presidente De La Espriella.

También estaría Jorge Alberto Jaller Jaramillo, empresario con experiencia en el Grupo Éxito y quien ha sido designado como representante diplomático de Colombia ante Venezuela.

El sector energético y empresarial estaría representado por José Camilo Manzur Jattin, presidente de Asocodis, mientras que desde el Gobierno llegaría Ludmila del Carmen Vergara, actual superintendente de Transporte.

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La propuesta incluiría además a Betzy Patricia Martínez, dirigente política del Atlántico, y a Claudia Margarita Lafaurie Taboada, quien ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en el sector de hidrocarburos. Lafaurie fue subdirectora administrativa y financiera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

A esta renovación se sumarían tres integrantes que ya ocupan un puesto en la junta: César Loza, Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee. Su permanencia permitiría mantener parte de la actual composición del órgano directivo.

Uno de los objetivos del Gobierno es potenciar a la empresa. Foto: Montaje Semana

Pero la discusión de septiembre no se limitaría a elegir nuevos miembros. El Gobierno también buscaría modificar el artículo 20 de los estatutos de Ecopetrol, una medida que abriría la puerta a una recomposición más amplia de la junta.

La propuesta, de acuerdo con los reportes conocidos, conservaría los espacios correspondientes a los departamentos, los fondos de pensiones y los trabajadores. En este último caso, se mantendría el periodo de cuatro años.