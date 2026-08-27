Impactante imagen de 39 tractomulas cargadas de café custodiadas por el ejército en la peligrosa vía Pasto-Popayán. “Compromiso patriótico”

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, señaló que 39 mulas cargadas con café de Nariño avanzaron este jueves por la vía Pasto–Popayán, en una caravana integrada por vehículos de distintas compañías exportadoras.

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Bahamón indicó que el recorrido comenzó a las 5:00 de la mañana en Pasto y que la caravana atravesó varios de los puntos considerados críticos en materia de seguridad en este corredor vial.

El desplazamiento contó con el acompañamiento del Ejército Nacional, la Brigada 29 y el Grupo Liviano de Caballería N.° 8.

“Hoy 39 mulas cargadas de café de Nariño, de distintas compañías exportadoras, avanzan por la vía Pasto–Popayán”, señaló el gerente de la FNC en una publicación en X.

Según explicó, la Federación acompañó la coordinación del traslado con el objetivo de facilitar el tránsito del café producido en el departamento y permitir que las exportaciones continúen.

“Desde la FNC acompañamos esta coordinación para que el café pueda seguir su camino, se cumplan los compromisos comerciales con el mundo y la economía de la región no se detenga”, escribió Bahamón.

Acompañamiento del Ejército Nacional, la BR-29 y el Grupo Liviano de Caballería N.° 8. Foto: @GermanBahamon

El gerente de la Federación también destacó el acompañamiento de los integrantes de la fuerza pública durante el recorrido. “Gracias a nuestros soldados por acompañarnos y hacerlo posible”, manifestó.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó a la publicación de Bahamón sobre la movilización de las 39 mulas cargadas con café de Nariño por la vía Pasto–Popayán.

“Gran compromiso patriótico”, destacó Rodrigo Lara por medio de su cuenta de X.

Gran compromiso patriótico https://t.co/Ass94Ymlmc — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) August 28, 2026

La movilización se realizó en un corredor utilizado para el transporte de productos desde Nariño hacia otros departamentos y destinos de exportación. El acompañamiento militar se concentró en los sectores señalados por las autoridades y los transportadores como de mayor riesgo para el tránsito.

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El traslado se produce en un contexto de dificultades de seguridad en la vía que comunica a Pasto con Popayán, una ruta utilizada para movilizar productos agrícolas y mercancías desde Nariño hacia el centro del país.