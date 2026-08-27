La Operación Perseo del gobierno Petro no recuperó el Micay: duro balance de la FIP advierte que el control armado solo cambió de manos

El Plateado, un corregimiento del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, ha sido uno de los territorios más golpeados por cuenta del conflicto armado en Colombia, que se ha extendido por varias décadas. Una de las razones es su ubicación estratégica en el cañón del Micay, un sector ubicado en una ruta clave para el narcotráfico, al conectar las montañas del Cauca con la costa del océano Pacífico.

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Durante el gobierno de Gustavo Petro se llevó a cabo la Operación Perseo, una estrategia militar que buscaba recuperar a El Plateado, pero que, según un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), no tuvo los resultados esperados.

La FIP, en su informe Más allá de Perseo: economía de la coca y disputa armada en el cañón del Micay, aseguró que la operación militar, aunque logró sacar el frente Carlos Patiño del casco urbano de El Plateado, no logró recuperar realmente el territorio.

La Operación Perseo, implementada durante el Gobierno de Gustavo Petro, logró recuperar el casco urbano de El Plateado, pero, según la FIP, no consiguió desmontar el control territorial de los grupos armados en la región. Foto: Presidencia de la República

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Esto se debe a que, actualmente, los grupos armados mantienen la gobernanza sobre la población y otros grupos están ocupando los corredores que dejó el repliegue del Carlos Patiño.

La operación, según la FIP, parece no haber desmontado el control territorial ilegal, sino que lo reconfiguró. El frente Carlos Patiño, aunque perdió El Plateado, fortaleció los mecanismos de vigilancia y presión en zonas rurales, mientras el ELN y el frente Diomer Cortés avanzaron sobre corredores anteriormente controlados por esa estructura.

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El informe presenta un dato preocupante al asegurar que, aunque el Ejército se encuentra físicamente en El Plateado, lo cierto es que el Estado no controla las dinámicas sociales, económicas y políticas del territorio. La FIP sostiene que el Carlos Patiño continúa ejerciendo influencia mediante informantes, combatientes vestidos de civil y vigilancia sobre quienes entran y salen del corregimiento, incluso con la revisión de conversaciones en celulares.

El Plateado, en Argelia, Cauca, continúa bajo la influencia de grupos armados pese a la presencia del Ejército tras la Operación Perseo. Foto: COLPRENSA

Unas 2.700 familias en Argelia aún dependen de la coca

El informe detalla también que la economía en la región no ha cambiado y que actualmente cerca del 35 % de las familias que allí residen dependen de la coca como principal actividad económica. Los datos, tomados de la UNODC y el DANE, estiman que alrededor de 2.700 familias reciben ingresos de esta actividad ilícita.

Es por ello que la coca no solo es un cultivo ilegal, sino que llega a constituir una estructura económica y social del territorio que impacta a agricultores, recolectores, transportadores, laboratorios y comerciantes.

El informe asegura que, pese a la operación militar Perseo, la economía cocalera permanece prácticamente intacta. Esta sigue siendo cultivada, procesada y transportada con normalidad y bajo la regulación de los grupos ilegales.

La FIP advierte que la presencia física del Ejército en El Plateado no significa que el Estado haya recuperado el control de las dinámicas sociales, económicas y políticas de la población. Foto: Ejército Nacional

En 2023, Argelia tenía unas 3.319 hectáreas de coca y mantenía un enclave productivo con características muy similares a las del mercado agroindustrial. La cadena está integrada desde el cultivo hasta el procesamiento y la comercialización.