Elefante blanco: El megacolegio en la región de El Plateado que llevan construyendo durante más de 10 años

Las sillas que eran para los estudiantes están siendo carcomidas por la dureza del tiempo que no perdona y los arcos caídos de lo que alguna vez fue una cancha de fútbol escolar narran, en silencio, el deterioro y la indolencia de un Estado que no hace el más mínimo esfuerzo por darle educación de calidad a los niños y adolescentes de una región abrumada por el narcotráfico, la guerra entre grupos criminales y la muerte.

“Estas regiones por acá son muy olvidadas por el gobierno, no hay colegios buenos para los más pequeños, yo estoy trabajando en esto (laboratorio de cocaína) porque por acá no hay nada más que hacer, no hay educación, no hay vías, no hay apoyo del gobierno”, comenta el joven mientras esparce cal sobre la hoja de mata de coca que luego se convertirá en cocaína que comercializan los grupos criminales que hay en la región.