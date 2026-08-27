Los representantes Erick Velasco y Kevin Gómez, del Pacto Histórico, radicaron una recusación en contra de la ministra de Salud, Ana María Vesga, porque consideran que no podría estar en las discusiones sobre el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tras haber sido la presidenta de Acemi, el gremio de las EPS.

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“Acabamos de recusar a la ministra de Salud, Ana María Vesga, quien hasta hace unas semanas representaba los intereses de las EPS a través de Acemi, por lo que hoy no puede estar al frente de las decisiones de los recursos que les van a asignar a esas mismas EPS”, reclamaron los congresistas.

Según argumentaron, consideran que quien esté al frente de la cartera de salud debe ser “totalmente independiente” y para ellos Vesga no representaría esa garantía.

“Al contrario, está impedida para participar en algunas de las decisiones más importantes. Solicitamos que la ministra no participe en ninga acción sobre la definición de la UPC. La transparencia y la indepencia son un asunto de ética pública y de respeto por el Estado”, afirmó Velasco.

Los congresistas radicaron un documento ante la Presidencia haciendo estas solicitudes de información y de recusación con tra la ministra. Le piden al presidente Abelardo De La Espriella que certifique si la ministra Vesga, personalmente o en representación de Acemi, participó en las mesas de agosto de 2025 en el gobierno anterior.

“Solicitar al Ministerio que remita copia de las actas y listas de asistencia de las mesas técnicas sobre UPC realizadas durante dicho periodo, así como de los documentos presentados o radicados por Acemi que aparezcan suscritos, remitidos, presentados o aprobados por la señora Ana María Vesga”, solicitaron.

En el requerimiento los congresistas pidieron que se le dé traslado de esta comunicación a la ministra Vesga para que en el término de los cinco días siguientes responda varias de esas solicitudes. Asimismo, solicitan que la recusación sea sometida a votación en el próximo Consejo de Ministros que se realice.

La recusación contra Ana María Vesga es por su rol previo en Acemi. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Declarar fundada la causal prevista en el numeral 16 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, separar a la señora Ana María Vesga Gaviria del conocimiento, dirección, aprobación y decisión de aquellos componentes de la actuación de UPC 2027 que corresponden a su despacho, incluyendo la expedición o suscripción del acto administrativo definitivo mediante el cual se fije su valor”, solicitaron los congresistas.

Desde finales de julio, antes de posesionarse, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella había anunciado que se instalaría próntamente la mesa para estudiar la UPC para el próximo año.

La UPC corresponde al valor que se reconoce por cada afiliado para ser atendido en el sistema de salud.

En esas mesas estarán distintos actores del sector para discutir el valor de esa UPC, pues uno de los debates que se ha dado es que ha sido insuficiente.