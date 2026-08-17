Ministra de Salud, Ana María Vesga, asegura que el barco hospital Benkos Biohó “no tenía cómo operar”

En medio de la emergencia que se vive en el Pacífico colombiano por el terremoto del pasado lunes, 10 de agosto, la ministra de Salud se refirió al barco hospital Benkos Biohó que brinda servicios a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y que el gobierno de Gustavo Petro aseguró que había dejado listo desde marzo.

El buque hospital Benkos Biohó, del gobierno Petro, “estaba parado”, Abelardo De La Espriella reactivó su operación

Vesga se refirió a ese recurso y reveló que no estaba en funcionamiento, por lo que tuvieron que disponer de unos recursos para habilitarlo. “¿Por qué no estaba activo el barco hospital Benkos Biohó para apoyar la emergencia en Buenaventura desde el 10 de agosto? Porque no tenía como operar, ni personal ni combustible", dijo.

Según contó, a través del Ministerio de Salud habilitaron recursos para ese propósito y se apoyaron en el Hospital Universitario del Valle (HUV) para el envío de profesionales que eran requeridos, por lo que eso les habría tomado tres días más luego de la tragedia. “El barco realizó su última misión el 14 de junio de 2026, desde entonces no operaba”, afirmó la ministra.

En ese sentido, dijo que su objetivo fue estabilizar la operación del centro médico y del Hospital Luis Ablanque, que está intervenido desde la administración pasada, desde el 1 de abril de 2026.

A pesar de eso, Vesga pidió dejar de lado la discusión política y avanzar en la ayuda que necesitan los colombianos. “El barco no es de uno u otro gobierno, es de los colombianos y nuestra obligación es aprovechar su capacidad en beneficio de las comunidades del Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Si queremos que el sistema de salud funcione, empecemos por despolitizarlo”, pidió la ministra.

El buque hospital Benkos Biohó opera en el pacífico colombiano. Foto: COTECMAR

Recientemente, el hospital fue visitado por el presidente Abelardo De La Espriella y desde allí anunció que lo pondrían a disposición de la emergencia.

“En Buenaventura, al frente de la emergencia sísmica. Inspeccionamos la base naval y el buque hospital, para garantizar atención inmediata a las familias afectadas. ¡Con la fuerza de la República saldremos adelante!“, dijo.

En medio de la visita que hizo De La Espriella a Buenaventura en los últimos días se refirió a ese proyecto. Según mencionó, el hospital “estaba parado”, por lo que el Gobierno tuvo que reactivarlo.

“Estaba parado y por cuenta de una labor muy diligente de la señora ministra de Salud —aquí está nuestra querida ministra—, el buque empezó a operar desde el 14 y ha tenido todo el apoyo del Gobierno nacional y el apoyo del Hospital Universitario del Valle”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro y miembros del petrismo habían reclamado a sus sucesores por no utilizar esta embarcación que fue anunciada desde marzo de este año.