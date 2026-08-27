Cancillería informa que hasta el momento no se registran colombianos afectados por avalancha en Nepal

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, según los más recientes reportes tras la avalancha registrada en Nepal, no se tiene información de colombianos que se hayan visto afectados por esa tragedia.

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“Ni la Embajada en India ni el Consulado de Colombia en Nepal, que es honorario, hemos tenido reportes hasta el momento de colombianos afectados por esta tragedia”, aseguró el embajador de Colombia en India, Víctor Hugo Echeverri Jaramillo.

El diplomático agregó que desde la Embajada y el Consulado están siguiendo de cerca esta situación en coordinación con las autoridades correspondientes; hasta ahora, no han recibido ninguna solicitud de colombianos que requieran asistencia.

La Embajada de Colombia en India afirmó que mantiene activos los canales de atención para quienes requieran mayor información o alguna asistencia relacionada con esta emergencia.

Los teléfonos locales son (91 11) 43202100, (91 11) 43202101, (91 11) 43202102, (91 11) 43202103. El WhatsApp para emergencias es +91 742 826 6411. Asimismo, el correo electrónico habilitado es eindia@cancilleria.gov.co.

Por otro lado, el embajador Echeverri Jaramillo recomendó que los colombianos que tengan previsto viajar a la zona afectada se abstengan de hacerlo y sigan las recomendaciones de las autoridades de ese país.

La emergencia se registra en el norte de la nación, en una zona cercana al Tíbet. Las partes central y sur de Nepal, incluida la capital, Katmandú, no presentan afectaciones.

“El Gobierno de Colombia hace votos para que las labores de rescate y búsqueda permitan avanzar prontamente en la atención de la emergencia, la recuperación de las víctimas y la localización de las personas desaparecidas”, dijo la Cancillería.

Las labores de rescate continúan en Nepal. Foto: AP Photo/Niranjan Shrestha

Asimismo, expresó que, en caso de que un connacional tenga preocupación por algún familiar que pueda encontrarse en la zona afectada, tiene la posibilidad de comunicarse con los canales de atención de la Embajada de Colombia en India.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se solidarizaron con los gobiernos y los ciudadanos afectados por esta emergencia, especialmente en las localidades de Rasuwa, Timure, Syabrubesi y Nuwakot, que hasta el momento serían las más afectadas.

El suceso ocurrió el pasado miércoles, 26 de agosto, por una inundación que se registró en el distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet, donde cientos de viviendas fueron arrasadas y quedaron bajo el lodo.

La emergencia se habría generado por un río que se desbordó, afectando a miles de nepalíes. Por ahora, las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate.