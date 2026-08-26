Cancillería rechaza el antisemitismo tras encuentro del ministro Omar Bula con enviado especial de EE. UU. Yehuda Kaploun

Luego de un encuentro entre el canciller Omar Bula Escobar y el embajador rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano expidió un comunicado en el que rechazó el antisemitismo que se ha vivido en algunos sectores del país.

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Uno de los que ha enviado mensajes en contra de esta comunidad ha sido el expresidente Gustavo Petro y varios de sus simpatizantes, quienes criticaron a los rescatistas de Israel que llegaron al país a ayudar tras el terremoto; además, el exmandatario dijo que supuestamente ellos estarían detrás de los incendios en el Tolima.

Aunque no mencionó hechos particulares, el Ministerio se mostró en contra de todos los ataques a la comunidad judía:

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza inequívocamente el antisemitismo, el odio contra las personas judías y toda forma de persecución, discriminación o violencia motivada por razones religiosas o de creencia. No hay lugar para el antisemitismo en una sociedad democrática, plural y respetuosa de la dignidad humana”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que la libertad religiosa y de cultos es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política y que, como Estado, tiene la obligación de garantizar que toda persona pueda profesar o practicar sus creencias sin temor a ser discriminada o perseguida.

“La Cancillería no será indiferente ante cualquier expresión de antisemitismo. Rechazamos los discursos y actos que promuevan el odio contra las comunidades judías, así como cualquier manifestación de intolerancia religiosa. Estas conductas lesionan la dignidad humana, amenazan la convivencia democrática y son incompatibles con los principios que sustentan el Estado social de derecho”, afirmó el Ministerio.

Además, reiteró su adhesión a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) y su rechazo al odio contra las personas judías y sus lugares de culto.

Rescatistas israelíes ayudaron en medio de la emergencia. Foto: Foto: Bernardo Peña / El País.

“Nuestro rechazo a la intolerancia religiosa es igualmente inequívoco. Ninguna persona debe ser discriminada, perseguida o agredida por su religión, sus creencias o su identidad religiosa. La defensa de la libertad religiosa debe comprender a todas las comunidades y expresiones de fe, sin distinción”, señala el texto.

Agrega que, como Gobierno, su responsabilidad es proteger este derecho y promover las condiciones para que haya una sana convivencia basada en el respeto de la diversidad religiosa.

“Cuando se presenten conductas que puedan constituir delitos, corresponde a las autoridades competentes investigarlas y, de ser procedente, sancionarlas conforme a la ley”, asevera.

La Cancillería anunció que continuará defendiendo la libertad religiosa y seguirá trabajando por una sociedad en la que las personas puedan profesar sus creencias sin miedo.