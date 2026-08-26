Medellín prepara la semana de la juventud por la solidaridad: “No es únicamente pasarla bien, sino hacer el bien”

SEMANA: ¿Qué es la semana de la juventud?

Ricardo Jaramillo: La semana de la juventud es el máximo escenario para los jóvenes de Medellín. Es un espacio que lo que hace es conectarlos con oportunidades, ponerlos a parchar y a disfrutar de grandes eventos y, además, que los jóvenes se tomen el espacio público, lo habiten y realmente sean ciudadanos, y no simplemente habitantes de un territorio. Esa es la semana de la juventud.

SEMANA: ¿Cuáles planes tienen para los jóvenes?

R. J.: Tenemos esta esta vez más de 170 actividades en todas las comunas y en todos los corregimientos. Son más de 10 días de una programación muy nutrida, desde programación académica hasta deportiva, cultural, artística y, por supuesto, de oportunidades de empleo que tendremos en toda esta semana, empezando este sábado en el Medayoung Fest, que ya hemos hecho por 3 años consecutivos, en el Parque Norte; ya tenemos más de 65.000 personas inscritas y la idea es que se monten las atracciones gratis los jóvenes con sus familias, es un parche familiar, que también disfruten de grandes artistas como Pipe Bueno, Maki, Ricarena, Amaru, Caravan, para todos los gustos.

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SEMANA: secretario, ¿qué hace la Secretaría de la Juventud para que los jóvenes sean ciudadanos y no personas comunes y corrientes?

R. J.: Nosotros trabajamos sobre la capacidad de agencia. No creemos que un joven sea una víctima o un pobrecito, o creemos que los jóvenes sean unos sujetos sin autonomía o sin agencia para tomar sus propias decisiones. Por el contrario, nosotros construimos alrededor de su autonomía, de su capacidad de agencia, ayudamos a fortalecerla y los conectamos con oportunidades reales para nosotros conectarlos con una oportunidad en educación, con una oportunidad para emprender, con una oportunidad en empleo.

Imagen de referencia de la semana de la juventud, en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

SEMANA: ¿Cuáles son los programas que usted más destaca de la Secretaría?

R. J.: Dentro de los programas está Parceros, que lo que hace es atender esos jóvenes vulnerables que ya están tomados o están a punto de ser tomados por grupos criminales, personas que están a punto de caer en redes de trata de personas o de caer en situaciones de explotación sexual y comercial, jóvenes que no tienen una buena condición de salud mental y que viven en condiciones de pobreza monetaria o pobreza extrema. También tenemos un programa muy bonito llamado Medellín Music Lab, que lo que hace es que apoya a ese talento emergente de la ciudad, que con los diferentes roles que ofrece la industria musical en términos económicos, de oportunidades, pues ayudamos a formar tanto desde roles artísticos como roles asociados a la industria musical.

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SEMANA: ¿Cuál mensaje le quiere dar a los jóvenes de Medellín?

R. J.: La invitación es a que nos disfrutemos la ciudad. Esta semana de la juventud va a ser una semana de la juventud distinta porque es una semana de la juventud por la solidaridad. Así que es muy importante que ese mensaje resuene en todo el Medellín y el área metropolitana porque siempre vamos a tener en todos los eventos grandes puntos de acopio. No es una semana únicamente para pasarla bien, sino para hacer el bien”.