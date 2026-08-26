Atención: Comisión de Acusación de la Cámara le pide a la Fiscalía enviar el proceso del expresidente Álvaro Uribe por la masacre de El Aro

Este miércoles, 26 de agosto, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, le envió una solicitud formal a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

En ella le pide, oficialmente, que remita el expediente que lleva el organismo judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la supuesta masacre de El Aro ocurrida en 1997. Por este proceso, el jefe del Centro Democrático fue llamado a indagatoria.

Comisión Legal de Investigación y Acusaciones Foto: Guillermo Torres / Semana

En el documento conocido en exclusiva por SEMANA, Cuenca le informó a la Fiscalía que la Comisión de Investigación y Acusación recibió un memorial suscrito por la defensa del expresidente Uribe, a cargo del abogado Jaime Granados, en el que solicitó que se propusiera un conflicto de competencia ante la Fiscalía Delegada Tercera ante la Corte Suprema de Justicia.

El abogado Jaime Granados. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Lo anterior sustentado en la hipótesis investigativa relacionada con la presunta participación de Álvaro Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como el Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido, supuestamente, el accionar de esta organización, fragmentándose que Álvaro Uribe ejerció como presidente desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”, se lee en el oficio.

Carlos Cuenca Chaux Foto: FOTO: CARLOS JULIO MARTÍNEZ

En consecuencia, “atendiendo al carácter permanente del concierto para delinquir agravado, así como al momento en que habría cesado la supuesta actividad delictiva para el 2003, existiría una razón objetiva para que esta Comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el período de tiempo en el que Uribe Vélez fungió como presidente”.

Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Según el oficio, el 19 de agosto de 2026, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara aprobó por unanimidad la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema para que sea la Comisión la que asuma el conocimiento de esta actuación.

El presidente Cuenca advirtió a la fiscal Camargo: “De no acceder su despacho a esta solicitud, se requiere para que, previa respuesta a esta Comisión, se remita el expediente objeto de colisión de competencia a la Sala Plena de la Corte Constitucional con el fin de dirimir de plano la colisión, según lo normado en el Artículo 95 de la Ley 600 del 2000 y el Artículo 241, numeral 11 de la Constitución Política”.

En otras palabras, según las acusaciones que le han hecho a Uribe Vélez, su accionar en El Aro se habría, supuestamente, concertado con los hermanos Castaño hasta 2003, cuando ya ejercía como presidente. En ese orden de ideas, todas las investigaciones por presuntos vínculos del expresidente con paramilitares tendrían el mismo efecto.

Hasta la mañana de este miércoles se desconocía cuál sería la postura de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Sin embargo, la solicitud de la Comisión de Acusación se produce luego de que la Fiscalía reprogramara la indagatoria contra Uribe Vélez para el 4 de septiembre de 2026.

Álvaro Uribe fue quien le contó al país que la Fiscalía lo había llamado a indagatoria por esta masacre. De hecho, el 23 de junio de 2026, escribió en su cuenta oficial de X: “La Fiscalía, en un tema sustancial como llamarme a indagatoria a dos días de elecciones sin haber practicado las pruebas que la fiscal ordenó, me atropella negando recursos”.