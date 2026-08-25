Presidente del Senado, Honorio Henríquez, se reunió con el expresidente Álvaro Uribe

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, compartió una fotografía junto al expresidente Álvaro Uribe tras un encuentro que tuvieron en la casa del exmandatario en Llanogrande, Antioquia.

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“Dialogando con el presidente Álvaro Uribe, no podía faltar la foto en la puerta roja”, afirmó Henríquez junto a su esposa, Angélica Guzmán.

Se trata de una imagen que ya se ha vuelto icónica para los visitantes que recibe el exmandatario en su vivienda en ese lugar.

Henríquez logró llegar a ese cargo el pasado 20 de julio, gracias al respaldo del Centro Democrático, pues estaba compitiendo con Alfredo Deluque, quien era apoyado por el abelardismo.

A pesar de esa diferencia, tras haberse posesionado, Henríquez dijo que trabajarán de la mano del Gobierno nacional para sacar adelante los proyectos que necesita el país.