Mujer denuncia que entran a robar el edificio Los Laureles, afectado por el terremoto en Cali y le pide ayuda al alcalde Eder

En un video, una caleña le envía un clamor al alcalde Alejandro Eder, que les ayude a proteger sus viviendas, seriamente afectadas tras el terremoto en Cali. La mujer habla del edificio Los Laureles y cuenta cómo en las noches han entrado a vandalizarlo.

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Personas inescrupulosas han roto las puertas y entrado a robar las pertenencias de las familias damnificadas que no han podido entrar a recoger sus cosas, pues el edificio está en observación para evaluar si es seguro.

Difícilmente hago una solicitud de este tamaño en redes sociales, pero por favor, Señores @AlcaldiaDeCali Señor Alcalde @alejoeder 🙏, con el mayor de los respetos, pero con un dolor en el corazón 💔 queremos darle a conocer la situación que se está viviendo en el Edificio… pic.twitter.com/OMz0ySp2fZ — La Regia (@LaRegiaReal) August 25, 2026

“Difícilmente hago una solicitud de este tamaño en redes sociales, pero por favor, señores Alcaldía de Cali, señor alcalde Eder. Con el mayor de los respetos, pero con un dolor en el corazón queremos darle a conocer la situación que se está viviendo en el edificio familiar Los Laureles en Cali; solicitamos de su amable y urgente intervención”, dice la mujer desde la cuenta @laregia en X.

“Como es posible que las personas dueñas de sus apartamentos, no las dejen ingresar por sus pertenencias, pero que los ladrones sí ingresen a sus anchas”, describe.

Y luego, le hace una solicitud al presidente Abelardo De La Espriella: “Ayúdanos por favor tal vez con policía militar; el vandalismo presentado en el edificio ha sido de uno niveles increíbles, los dueños están desesperados”.