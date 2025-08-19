Una fuerte puja se vive al interior del Centro Democrático por la posibilidad de que pueda ingresar un quinto precandidato tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Aunque el expresidente Álvaro Uribe ha abierto la puerta a esa posibilidad y ha hablado de congregarse alrededor de las ideas más allá de los nombres, hay voces que no están de acuerdo con esa idea, como la senadora María Fernanda Cabal.

Según dijo la congresista, se deberían respetar los acuerdos de Llanogrande, en donde se habló que si Miguel Uribe sobrevivía al atentado en su contra, él llevaría las banderas, de lo contrario, se escogería a uno de los precandidatos que ya están en la baraja entre Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín.

Los precandidatos habían establecido acuerdos en Llanogrande. | Foto: Centro Democrático

Cabal dijo que está de acuerdo con que entre un quinto precandidato, siempre y cuando sea del partido.

“Yo estoy de acuerdo con el acuerdo de Llanogrande porque me gustan las reglas de juego, eso es lo único que le da orden a las decisiones”, aseguró Cabal.

María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático, rechazó incluir un quinto aspirante externo en la encuesta de octubre, pese a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qN6LwmNQLU — Revista Semana (@RevistaSemana) August 19, 2025

La senadora dijo que en ningún momento quedó escrito que pudiera entrar un quinto competidor y que el compromiso era que si regresaba Miguel Uribe, él iba a ser el elegido como candidato único para enfrentarse a otros candidatos en una consulta en marzo.

“En este momento lo que quedó, según el presidente Uribe, es que sí quiere la familia poner a alguien. Nosotros habíamos conversado con Andrés Forero ese día en Llanogrande y estamos a la expectativa de si es él”, aseguró Cabal.

La senadora aclaró que aunque eso no quedó escrito, sí se conversó en esa reunión y allí se habló de la posibilidad de que ingresara Forero, sin embargo, dijo que no se contempló alguien externo.

El expresidente Álvaro Uribe se volvió a referir a ese proceso. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Nosotros no tenemos inconveniente mientras sea de adentro, mientras haya participado en los debates, mientras sea un activista contra Gustavo Petro”, afirmó la congresista del uribismo.

Cabal también se refirió a la posibilidad de adelantar la encuesta para septiembre. Dijo que no tendría sentido y que no entiende el afán de esa decisión. “Entre septiembre y octubre lo que tenemos es que estar sometidos a la metodología de la encuestadora y ahí no se pueden anticipar los tiempos”, señaló.