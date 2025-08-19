Suscribirse

María Fernanda Cabal rechaza que ingrese un quinto precandidato externo a la encuesta del Centro Democrático, a pesar de lo dicho por Uribe

La congresista ha insistido en que se deben respetar las reglas de juego que se establecieron en una conversación en Llanogrande.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 10:07 p. m.
maría fernanda cabal
La senadora María Fernanda Cabal se refirió a ese proceso. | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ-SEMANA

Una fuerte puja se vive al interior del Centro Democrático por la posibilidad de que pueda ingresar un quinto precandidato tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Aunque el expresidente Álvaro Uribe ha abierto la puerta a esa posibilidad y ha hablado de congregarse alrededor de las ideas más allá de los nombres, hay voces que no están de acuerdo con esa idea, como la senadora María Fernanda Cabal.

Según dijo la congresista, se deberían respetar los acuerdos de Llanogrande, en donde se habló que si Miguel Uribe sobrevivía al atentado en su contra, él llevaría las banderas, de lo contrario, se escogería a uno de los precandidatos que ya están en la baraja entre Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín.

Álvaro Uribe acompañado por los precandidatos a la presidencia del Centro Democrático. En la imagen de izquierda a derecha los senadores Andrés Guerra, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.
Los precandidatos habían establecido acuerdos en Llanogrande. | Foto: Centro Democrático

Cabal dijo que está de acuerdo con que entre un quinto precandidato, siempre y cuando sea del partido.

“Yo estoy de acuerdo con el acuerdo de Llanogrande porque me gustan las reglas de juego, eso es lo único que le da orden a las decisiones”, aseguró Cabal.

La senadora dijo que en ningún momento quedó escrito que pudiera entrar un quinto competidor y que el compromiso era que si regresaba Miguel Uribe, él iba a ser el elegido como candidato único para enfrentarse a otros candidatos en una consulta en marzo.

“En este momento lo que quedó, según el presidente Uribe, es que sí quiere la familia poner a alguien. Nosotros habíamos conversado con Andrés Forero ese día en Llanogrande y estamos a la expectativa de si es él”, aseguró Cabal.

Contexto: Tensión en el uribismo: Lafaurie insiste en que Centro Democrático mantenga reglas de juego a la Presidencia: “Está cerrada inscripción de candidatos”

La senadora aclaró que aunque eso no quedó escrito, sí se conversó en esa reunión y allí se habló de la posibilidad de que ingresara Forero, sin embargo, dijo que no se contempló alguien externo.

Álvaro Uribe Velez
El expresidente Álvaro Uribe se volvió a referir a ese proceso. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Nosotros no tenemos inconveniente mientras sea de adentro, mientras haya participado en los debates, mientras sea un activista contra Gustavo Petro”, afirmó la congresista del uribismo.

Cabal también se refirió a la posibilidad de adelantar la encuesta para septiembre. Dijo que no tendría sentido y que no entiende el afán de esa decisión. “Entre septiembre y octubre lo que tenemos es que estar sometidos a la metodología de la encuestadora y ahí no se pueden anticipar los tiempos”, señaló.

Contexto: ¿Quién reemplazará a Miguel Uribe en la carrera por la Presidencia? El precandidato por el Centro Democrático, Andrés Guerra, habló de tres nombres

En las últimas horas, el expresidente Álvaro Uribe se volvió a referir a la posibilidad de que ingrese un quinto precandidato. El exmandatario pidió que haya “menos política y más soluciones para Colombia”, dando a entender que lo que quieren los colombianos, más allá de un nombre, son propuestas para las soluciones que necesita el país.

