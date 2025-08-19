Suscribirse

Política

¿Andrés Forero suena como precandidato presidencial? Esto respondió el congresista del Centro Democrático

El partido está abierto a recibir el nombre de un nuevo precandidato, si la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay así lo determina.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 3:34 p. m.
Representante a la Cámara Andrés Forero del Centro Democrático
Representante a la Cámara Andrés Forero | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Uno de los congresistas más cercanos al fallecido senador y precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay, es el representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero Molina.

Juntos, compartieron la agenda del partido Centro Democrático en el Congreso, abanderaron causas semejantes en sus batallas legislativas y Forero Molina era uno de los amigos más cercanos de la vida política de Uribe Turbay, quien fue víctima de un magnicidio.

El representante a la Cámara ha sido respetuoso de la voluntad de la familia de Uribe Turbay en este proceso. Sin embargo, su nombre comenzó a sonar después de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el líder natural de la colectividad, informó que le dio instrucciones al Miguel Uribe Londoño —padre del senador— para que se reúna con los cuatro precandidatos que siguen en la contienda y para que sea él mismo quien defina si habrá un reemplazo de su hijo en la contienda interna.

Contexto: El representante Andrés Forero pidió la renuncia del jefe de Despacho, Alfredo Saade, por comentarios sobre Miguel Uribe Turbay

El representante Forero respondió a esos rumores afirmando que: “Agradecemos al presidente la posibilidad que abre para que se haga esa adhesión o que haya un quinto miembro, pero quien hará parte de ese quinteto es una decisión que le corresponde a la familia de Miguel Uribe, al presidente y al partido".

El congresista consideró que la propuesta del expresidente Uribe es una decisión “ecuánime” para quienes trabajaron dentro de la agenda política del fallecido senador y para su familia. “En cualquier caso, lo que esperamos es que el partido salga fuerte de esto y que busquemos la unidad de cara al 2026″, consideró el legislador.

Contexto: “Se jaramillaron los recursos de la salud”: el duro cuestionamiento de Andrés Forero por denuncias de supuestos sobrecostos

El Centro Democrático definirá quién será su candidato único a través de una encuesta interna en la que, por lo pronto, participarán las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y el senador Andrés Guerra.

Uribe Turbay era el quinto participante de ese mecanismo y la decisión de si su puesto es reemplazado por algún otro integrante de la colectividad está en manos de su progenitor. Si bien el nombre de su esposa, María Claudia Tarazona, estuvo en el sonajero, ella dio una entrevista en la que descartó entrar en política.

Contexto: Miguel Uribe Londoño a Álvaro Uribe: “Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que salvemos a Colombia”

No se puede hacer a un lado, además, que el expresidente Uribe solo exigió que el sucesor del fallecido congresista sea militante del Centro Democrático, pues el ramillete de precandidatos solo ha estado conformado por quienes pertenecen oficialmente a las filas de la colectividad.

El perfil del candidato se confirmará en octubre de este 2025 mediante un mecanismo de elección interno y todo indica que el elegido podría medirse en una coalición de sectores de la centro-derecha, la mayoría pertenecientes a partidos tradicionales, que se realizaría en marzo de 2026, en el marco de las elecciones legislativas.

LEER MENOS

