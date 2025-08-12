Suscribirse

El representante Andrés Forero pidió la renuncia del jefe de Despacho, Alfredo Saade, por comentarios sobre Miguel Uribe Turbay

El congresista le pidió a Petro que, si realmente está afligido por la muerte del senador, saque a Saade del Gobierno.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 7:26 p. m.
Andrés Forero y Alfredo Saade.
El representante a la Cámara Andrés Forero le pidió la renuncia al jefe de Despacho, Alfredo Saade | Foto: SEMANA / Presidencia

Una de las personas más cercanas políticamente a Miguel Uribe Turbay era el representante a la Cámara Andrés Forero, ambos del Centro Democrático. De hecho, Forero fue la fórmula de Uribe en las pasadas elecciones al Congreso.

En medio del duelo que está viviendo, el congresista reclamó por los comentarios hechos en las últimas horas por parte del jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, en contra del senador, porque comparó el atentado con montar en bicicleta.

“Nos parece inadmisible que el presidente lo mantenga en su cargo después de esas declaraciones”, aseguró Forero. El congresista reclamó porque considera que lo ocurrido es de la mayor gravedad y esperaría que el gobierno de Gustavo Petro “dimensionara lo que sucedió” con el precandidato del Centro Democrático.

“No es menor, es el senador más votado del país, era el principal contradictor al gobierno de Gustavo Petro y, en lugar de hacerse cargo de esa grave situación, vemos al señor Saade tratando de minimizar ese asesinato comparándolo con una caída en bicicleta”, cuestionó el congresista.

Contexto: Alfredo Saade se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

Forero pidió que Petro lo remueva de su cargo si realmente le importa lo sucedido con Miguel Uribe Turbay. “El presidente debería hacer una reflexión y si realmente está dolido, está sentido y considera que es grave lo que pasó, tendría que por lo menos como punto de partida pedirle la renuncia al señor Alfredo Saade”, solicitó Forero.

Plenaria Senado, consulta popular
Andrés Forero era la fórmula en Cámara del senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El jefe de Despacho despertó varias críticas cuando entregó unas declaraciones en la Casa de Nariño sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay.

“La actividad política siempre tiene un riesgo, yo no creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos como dicen algunos, toda actividad tiene un riesgo, manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropozarse o que lo atropelle un vehículo, y más nuestra actividad pública en un país tan combulsionado, no de ahora”, aseguró.

Alfredo Saade y Gustavo Petro.
Gustavo Petro ha mantenido en su cargo a Alfredo Saade y no lo ha desautorizado. | Foto: Tomada de la cuenta de X de Alfredo Saade.

El comentario ha generado múltiples críticas, especialmente, porque consideran que el Estado tenía la obligación de proteger a Uribe porque tenía amenazas en su contra, había reportado alertas a la UNP, presentado solicitudes de ampliación de su esquema, era el senador más votado del país, uno de los principales líderes de la oposición, contradictor del presidente Gustavo Petro y precandidato presidencial del Centro Democrático.

Contexto: Colombia despide a Miguel Uribe Turbay: “Soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está viviendo”

Incluso, personas que han defendido al presidente Petro cuestionan la presencia de Saade en el Gobierno. “Yo me pregunto si hay alguien en la zurdería que realmente apoye la presencia de Saade en el Gobierno”, dijo la actriz Margarita Rosa de Francisco.

