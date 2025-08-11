Alfredo Saade se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

Se siguen conociendo las reacciones desde el Gobierno nacional tras la muerte del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Tal es el caso del jefe de despacho del Gobierno Petro, Alfredo Saade, quien dio una declaración en la Casa de Nariño e indicó que “la actividad política siempre tiene un riesgo”.

“La actividad política siempre tiene un riesgo. Yo no creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelle un vehículo”, anotó Saade.

Alfredo Saade, jefe de despacho de la Casa de Nariño. | Foto: Presidencia

Este riesgo, afirmó, es más inminente en el escenario político actual: “Más en nuestra actividad pública en un país tan convulsionado, no de ahora, porque esto es un país que está convulsionado en los últimos 200 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino”.

Alfredo Saade, jefe de Despacho de la Casa de Nariño, reaccionó a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse”, dijo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/4Lwr3uhn2y — Revista Semana (@RevistaSemana) August 11, 2025

El jefe del despacho también se refirió a un Consejo de Seguridad Nacional que tendrá el presidente Gustavo Petro. “Un Consejo de Seguridad Nacional, en el que el señor presidente seguirá dando las directrices que ha dado desde un principio, que es salvaguardar la vida, los bienes y la honra de todos los ciudadanos colombianos, sea cual fuere, y lógicamente más a esas personas que aspiran a llegar a ser presidente de la República de Colombia”, agregó Saade.

Otro de los funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro que se pronunció por la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue el ministro del Interior, Armando Benedetti; lo hizo por medio de su cuenta personal de X.

Miguel Uribe Turbay. | Foto: ALEXANDRA RUÎZ POVEDA-SEMANA

“Al conocer la noticia, me llegan a la mente decenas de recuerdos con Miguel Uribe. Me duele en el alma su muerte, que se haya ido tan joven. Fue mi amigo; en el 2010 manejó las juventudes de mi campaña al Senado. Desde ahí siempre hubo un cariño especial, una comunicación y un intercambio de percepciones de la política y de humor. Acompaño a su familia en su dolor y en sus oraciones. Oro por él”, expresó el ministro.

Al conocer la noticia, me llegan a la mente decenas de recuerdo con Miguel Uribe. Me duele en el alma su muerte, que se haya ido tan joven. Fue mi amigo, en el 2010 manejó las juventudes de mi campaña al Senado. Desde ahí siempre hubo un cariño especial, una comunicación y un… pic.twitter.com/ePSIolx5Iw — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 11, 2025

Además, el presidente Gustavo Petro también publicó un trino en el que envió un mensaje de solidaridad a la familia del senador: “Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción”.

“Lo hicimos precisamente en un país que vive una paradoja inmensa: ser el espacio de mayor diversidad natural y humana del planeta, y al mismo tiempo, ser uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido”.

Y avanzó en el trino: “La violencia en Colombia viene siendo derrotada a través de las últimas décadas. Después de un genocidio político desatado entre liberales y conservadores, que dejó 300.000 campesinos muertos, después de otro genocidio político, cometido contra la izquierda del país, hemos pasado a una violencia centrada en las economías ilícitas, que se arrincona, cada vez más, en las fronteras y los puertos”.

En otro de los apartes del mensaje, afirmó el jefe de Estado: “Pero la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún. En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición. Sus causas, aun en averiguación, marcan, por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente, y de manera prejuiciada, se insinuó”.

Este es el trino completo del presidente Gustavo Petro: