Expresidente Álvaro Uribe Vélez hace importante anuncio sobre la elección del candidato del Centro Democrático a la Presidencia

El exmandatario lideró un foro con los cuatro precandidatos presidenciales de su colectividad, en el que también participó el padre de Miguel Uribe Turbay.

Redacción Semana
17 de agosto de 2025, 5:00 p. m.
Álvaro Uribe y Miguel Uribe Londoño
Álvaro Uribe y Miguel Uribe Londoño. | Foto: Cortesía Centro Democrático/Semana

Un importante anuncio hizo este domingo, 17 de agosto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la forma en que se elegirá al candidato del Centro Democrático a la Presidencia de la República para los comicios que se adelantarán en 2026.

Frente a las múltiples versiones que se han registrado en los últimos días, el exmandatario fue enfático en señalar que la persona que reciba el apoyo de la colectividad debe ser, principalmente, militante del Centro Democrático.

El exjefe de Estado indicó que en los últimos días ha sostenido reuniones con precandidatos que le han manifestado su interés en recibir el apoyo del partido. Frente a esto, aseguró que la respuesta ha sido siempre la misma.

Contexto: Expresidente Álvaro Uribe Vélez señala que desde el Gobierno se enviaron mensajes que instigaron el atentado contra Miguel Uribe Turbay

Debido a la complejidad del panorama electoral, el exmandatario no descartó la búsqueda de una coalición. Sin embargo, fue claro en señalar que esta debe tener una serie de condiciones y se realizará una vez que se tenga un candidato propio.

Por eso, les pidió a los precandidatos del Centro Democrático que están en la puja que se reúnan con Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay, para definir el mecanismo de escogencia del candidato único.

“Ruego tener esa reunión con el doctor Uribe Londoño, definir si serán estos cuatro candidatos o si entra alguien más, no de afuera, sino del partido. Dar el paso muy rápido para que a finales de septiembre, ojalá en la mitad de septiembre, tengamos el candidato único del partido”, señaló.

Por esto, les pidió a los cuatro precandidatos del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, agendar una reunión en los próximos días con Miguel Uribe Londoño para hablar de varios temas.

La propuesta de una coalición

En su intervención, en la instalación del foro, el expresidente Uribe explicó cómo será la búsqueda de una eventual coalición con otros precandidatos a la Presidencia de la República.

“La primera etapa es la escogencia del candidato del partido y la segunda etapa es la coalición. A cualquier candidato con quien decidamos coaligarnos debemos tenerle confianza, tener un compromiso programático muy serio”, resaltó el expresidente sobre este proceso.

Contexto: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

Frente a la reunión que sostuvo el pasado 15 de agosto, con el exministro de Defensa y exembajador de Colombia, Juan Carlos Pinzón Bueno, respondió ante las versiones de un posible apoyo de su precandidatura.

“Ha venido el doctor Juan Carlos Pinzón y yo le dije ‘usted no ha sido militante del partido’. Yo particularmente veo en usted, porque lo conozco, elementos muy positivos como los veo en el doctor Abelardo de la Espriella”, relató el exmandatario.

Juan Carlos Pinzón podría sumarse al ramillete de precandidatos presidenciales del Centro Democrático.
Juan Carlos Pinzón podría sumarse al ramillete de precandidatos presidenciales del Centro Democrático. | Foto: Tomado de X de @AlvaroUribeVel

En ese encuentro le aseveró que una vez el Centro Democrático tenga su candidato, se mirarán otras opciones para fortalecer la contienda electoral y “buscar una coalición que la ha venido reclamando un sector muy importante de la opinión pública”.

Sin embargo, recalcó que todo precandidato debe cumplir con el proyecto político del Centro Democrático.

