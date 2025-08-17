Suscribirse

Política

Juan Carlos Pinzón entregó detalles sobre su encuentro con el expresidente Uribe: “Debemos encontrar un propósito común”

El restablecimiento de la seguridad en el país fue uno de los principales temas que se discutieron en la reunión con el exmandatario el pasado viernes.

Redacción Semana
17 de agosto de 2025, 3:35 p. m.
Juan Carlos Pinzón podría sumarse al ramillete de precandidatos presidenciales del Centro Democrático.
Juan Carlos Pinzón podría sumarse al ramillete de precandidatos presidenciales del Centro Democrático. | Foto: Tomado de X de @AlvaroUribeVel

En su cuenta de X, el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, entregó detalles sobre la reunión que sostuvo hace unos días con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para Pinzón, este es el momento para “unir a Colombia” frente a una sola causa de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo año.

Teniendo en cuenta el contexto del país y las acciones que le causaron la muerte al senador Miguel Uribe Turbay, este tipo de encuentros busca soluciones para que el país vuelva a tener seguridad.

“Hoy el país enfrenta desafíos enormes que no admiten divisiones: seguridad, orden, y confianza ciudadana. Debemos encontrar un propósito común que nos permita trabajar juntos por el futuro de Colombia”, expresó.

Igualmente, el exembajador de Colombia en los Estados Unidos aseguró que en el encuentro que se adelantó el pasado viernes 15 de agosto se hizo énfasis en la búsqueda de impulsar al emprendimiento privado, la inversión e innovación y alcanzar la austeridad del Estado.

"Agradezco las palabras del expresidente Álvaro Uribe. Su liderazgo ha marcado momentos decisivos en la historia de Colombia, y recibo su reconocimiento como un honor y una responsabilidad. Lo visité para expresarle solidaridad y toda mi consideración en los momentos difíciles que vivimos”, manifestó Pinzón.

JUAN CARLOS PINZÓN 6 DE FEBRERO 2019
Juan Carlos Pinzón | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

“Hoy el país enfrenta desafíos enormes que no admiten divisiones: seguridad, orden, y confianza ciudadana. Debemos encontrar un propósito común que nos permita trabajar juntos por el futuro de Colombia. Esa es la tarea que nos convoca y debemos asumir con firmeza y compromiso", señaló.

“Millones de colombianos tenemos que trabajar por la seguridad, la transparencia, el impulso al emprendimiento privado, la inversión e innovación, un Estado austero y pequeño, una educación de calidad, y una política social efectiva. Defender esas políticas en un escenario de libertad es mi decálogo”, señaló el exministro de Defensa.

El expresidente Uribe ha recibido en su domicilio varias visitas de dirigentes políticos colombianos y estadounidenses en el marco de la crisis de orden público que vive el país.

El exmandatario se encuentra cumpliendo actualmente una detención domiciliaria mientras cumple una condena de doce años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En este caso, la defensa del expresidente ya radicó su recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, pidiendo la nulidad de este proceso y que se tumbe la medida de aseguramiento privativa de la libertad que existe contra el expresidente.

