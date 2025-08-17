Expresidente Álvaro Uribe Vélez señala que desde el Gobierno se enviaron mensajes que instigaron el atentado contra Miguel Uribe Turbay

En un emotivo mensaje, el expresidente Álvaro Uribe Vélez recordó este domingo, 17 de agosto, el legado del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto tras sufrir un atentado sicarial, mientras se encontraba en un evento político en el occidente de Bogotá.

Esta tragedia, señaló el exmandatario, lleva a fortalecer las políticas de seguridad y recuperación del orden público de cara a las elecciones que se celebrarán en el año 2026.

“El magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue instigado por un mínimo de 40 mensajes del alto gobierno que se convertían en invitaciones por lo menos implícitas para que la delincuencia procediera como procedió contra nuestro mártir”, manifestó.

El expresidente Uribe, quien lideró un foro con los cuatro precandidatos presidenciales del Centro Democrático y varios dirigentes políticos de la colectividad, rechazó los señalamientos que se han hecho en contra de las políticas básicas del proyecto al que han calificado como “extremista”.

“Por favor, nosotros no hemos sido instigadores ni promotores de violencia. Hemos repetido que nuestro concepto de seguridad es para todos los colombianos, por eso es seguridad democrática. En mi caso, si discuto con algún periodista, jamás he cometido una sola afrenta contra los medios de comunicación”, dijo.

Por esto, les envió un mensaje a los dirigentes políticos del partido para que se lo comuniquen a los ciudadanos.

“Yo les pido a todos hacer un examen de nuestra plataforma, mostrarle a los colombianos que aquí hay una propuesta democrática de restauración de Colombia para un gobierno de transición que empiece la recuperación de Colombia y que del otro lado tenemos un ‘castro-chavismo’ que se quiso poner una máscara hace cuatro años, pero que ya la máscara se le cayó”, indicó.