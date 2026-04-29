Este era el armario de mimbre donde estaba el cuerpo del rabino neoyorquino muerto en extrañas circunstancias en Bogotá

Hace una semana, la Policía de Bogotá fue informada del hallazgo de un cuerpo que estaba en el interior de un armario arrojado en la vía pública del sur de la capital. En ese momento, las autoridades aseguraron que el cuerpo presentaba varias lesiones y signos de violencia.

Video: encuentran un cuerpo sin vida dentro de un armario abandonado en Kennedy

Luego de varios análisis forenses, Medicina Legal logró determinar que el cuerpo en ese armario corresponde a Nuchem Aber, un ciudadano estadounidense que fue reportado como desaparecido en Bogotá desde el pasado 21 de abril, cuando salió del barrio Niza, al norte de la ciudad.

La víctima, de acuerdo con algunos videos de seguridad, salió de la localidad de Suba y su cuerpo, de manera extraña, terminó al otro extremo de la ciudad, en Bosa, y metido en un armario donde, de acuerdo con la investigación, trataron de desviar la atención de las autoridades.

Las autoridades ya están adelantando las investigaciones pertinentes. Foto: Screenshot 'x'

El armario de mimbre quedó en un andén, frente a una vía principal y, de acuerdo con la Policía, los signos de violencia fueron evidentes, al punto de advertir que podría tratarse de un caso de homicidio. Por ello, la Fiscalía abrió una investigación formal para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de este aparente asesinato.

El armario fue revisado y examinado por Medicina Legal para buscar pruebas que ayuden a identificar a los responsables de este crimen, al menos los de haber dejado el cuerpo abandonado en la calle.

Se espera que, con los hallazgos preliminares de los investigadores, los videos de seguridad y los indicios revelados en la necropsia, se pueda avanzar en el proceso y, de esta forma, entregar un resultado a la familia que, a través de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, exigió una investigación rigurosa a la Fiscalía.

Las autoridades, por su parte, han sido bastante herméticas a la hora de entregar detalles del crimen; se remitieron a advertir que Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado en el armario efectivamente era de Nuchem Aber y que el Instituto se encargó de establecer las causas de la muerte, que corresponderían a un hecho violento, tipo homicidio.