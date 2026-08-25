El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, agradeció al presidente Abelardo De La Espriella por escuchar las solicitudes de Barranquilla y el departamento y actuar frente a la situación de seguridad.

El mandatario destacó el traslado de 20 personas privadas de la libertad a establecimientos penitenciarios fuera de la ciudad como uno de los resultados del Consejo de Seguridad realizado recientemente.

“Presidente Abelardo De La Espriella, gracias por escuchar a Barranquilla y al Atlántico, y por actuar con decisión”, escribió Verano en su cuenta de X.

Para Verano, sacar a estas personas privadas de la libertad de la ciudad representa “un paso contundente” para frenar la dinámica criminal que, de acuerdo con su mensaje, pretende continuar operando desde las cárceles.

El mandatario departamental también dejó claro su respaldo a las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional y sostuvo que desde el Atlántico acompañan las medidas encaminadas a enfrentar la criminalidad.

Presidente @ABDELAESPRIELLA, gracias por escuchar a Barranquilla y al Atlántico, y por actuar con decisión. Ya se empiezan a ver los resultados del Consejo de Seguridad que lideramos junto a usted.



El traslado de 20 personas privadas de la libertad a establecimientos… https://t.co/hQnBLJbZBG — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) August 25, 2026

El mensaje del gobernador sobre las cárceles

En su publicación, Verano hizo especial énfasis en la necesidad de evitar que los establecimientos penitenciarios sean utilizados para mantener actividades delictivas.

“No podemos permitir que las cárceles sigan siendo centros de operación para extorsionar, amenazar o impartir órdenes criminales”, afirmó.

El gobernador agregó que la administración departamental continuará trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública y el Gobierno nacional para recuperar la tranquilidad de los habitantes del Atlántico.

“Seguiremos trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública y el Gobierno nacional para recuperar la tranquilidad de los atlanticenses”, señaló.

Finalmente, Verano resumió su posición frente a las medidas de seguridad con una frase que cerró su mensaje: “La seguridad se defiende con autoridad, coordinación y resultados”.

El gobernador concluyó reiterando su respaldo a las acciones contra las estructuras criminales: “¡En el Atlántico estamos firmes contra el crimen!”