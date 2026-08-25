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Canciller Omar Bula se reunió con miembros de la Comisión Segunda del Senado

Conversaron sobre la gestión que se hará en materia de relaciones internacionales tras el terremoto y los diálogos con otros países.

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Redacción Semana
25 de agosto de 2026 a las 10:23 a. m.
El canciller Omar Bula junto a miembros de la Comisión Segunda.
El canciller Omar Bula junto a miembros de la Comisión Segunda. Foto: Cancillería

El canciller Omar Bula Escobar se reunió con varios miembros de la Comisión Segunda del Senado en el que estuvieron representantes de todos los sectores.

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“Nuestro objetivo es Colombia. El canciller Omar Bula se reúne con miembros de la Comisión Segunda para dialogar sobre la importancia del trabajo conjunto por el bienestar de los colombianos”, dijeron desde la Cancillería.

Según detallaron, en el encuentro el ministro de Relaciones Exteriores escuchó las diversas posiciones de los miembros de la comisión y les agradeció por su disposición para trabajar de la mano de la Cancillería, especialmente tras la reciente emergencia generada por el terremoto y los temas que son claves en materia de relaciones internacionales.

En el encuentro estuvieron desde miembros del Centro Democrático como del Pacto Histórico, entre otras bancadas.