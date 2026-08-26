Pacto Histórico presenta el “gabinete alternativo” para hacer oposición a Abelardo De La Espriella

El expresidente Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, y el senador Iván Cepeda presentaron el “gabinete por la vida”, un equipo de exfuncionarios de su gobierno que se encargará de hacerle control político a la administración de Abelardo De La Espriella.

El “gabinete alternativo”, inspirado en la política europea, está integrado por exministros y exdirectores del Ejecutivo, quienes lograron especializarse en diferentes materias y ahora pondrán la lupa en cada una de las carteras.

Así funcionaría el gabinete alternativo que plantea el Pacto Histórico en Colombia

“Será una formidable herramienta de la defensa de la democracia en Colombia. El ‘gabinete por la vida’ significa prepararnos para el futuro, significa defender las conquistas alcanzadas. Somos una oposición firme, serena, multitudinaria; somos el futuro de Colombia”, comentó Cepeda.

Los integrantes del “gabinete” serán Guillermo Alfonso Jaramillo (exministro de Salud), Felipe Harman (exdirector de la Agencia Nacional de Tierras), Astrid Cáceres (exdirectora del ICBF), Germán Ávila (exministro de Hacienda), Rosa Yolanda Villavicencio (excanciller), Clara López (excandidata presidencial), Irene Vélez (exministra de Ambiente), Daniel Rojas (exministro de Educación), Antonio Sanguino (exministro de Trabajo), Gustavo Bolívar (exdirector del Departamento de Prosperidad Social), Jaime Dussán (exdirector de Colpensiones) y Óscar Andrés Camacho (exministro de Minas).

Gustavo Petro estuvo en la presentación del “gabinete por la vida”. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Frente a estos nombres, Petro manifestó: “El gabinete tiene la misión de dar luz. La política progresista tiene que ser racional. (...). (El gabinete) es para criticar políticas que vayan contra la vida, sí, pero es para proponer nuevas políticas, no solo repetir las que ya hicimos”.

Por su parte, Cepeda reiteró que el “gabinete por la vida” no será solamente un espacio para la crítica rigurosa a las decisiones del nuevo Gobierno: “Será un espacio para proponer y trabajar por salidas frente a la conjunción de desastres naturales que enfrenta el país; será un instrumento para formular alternativas y ofrecer soluciones concretas frente a los desafíos que en materia económica, política y social enfrenta Colombia”.