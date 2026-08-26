Atención: proceso del expresidente Álvaro Uribe por la masacre del Aro pasará de la Fiscalía a la Comisión de Acusación de la Cámara

Este miércoles, 26 de agosto, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, le envió una solicitud formal a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

En ella le pide, oficialmente, que remita el expediente que lleva el organismo judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la supuesta masacre del Aro ocurrida en 1997. Por este proceso, el jefe del Centro Democrático fue llamado a indagatoria.

En el documento conocido en exclusiva por SEMANA, Cuenca le informa a la Fiscalía que la Comisión de Investigación y Acusación recibió un memorial suscrito por la defensa del expresidente Uribe donde solicitó que se propusiera un conflicto de competencia ante la Fiscalía Delegada Tercera ante la Corte Suprema de Justicia.

“Lo anterior sustentado en la hipótesis investigativa relacionada con la presunta participación de Álvaro Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como el Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido, supuestamente, el accionar de esta organización, fragmentándose que Álvaro Uribe ejerció como presidente desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que, la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”, se lee en el oficio.

En consecuencia, “atendiendo al carácter permanente del concierto para delinquir agravado, así como al momento en que habría cesado la supuesta actividad delictiva para el 2003, existiría una razón objetiva para que esta Comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el período de tiempo en el que Uribe Vélez fungió como presidente”.

Según el oficio, el 19 de agosto de 2026, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara aprobó por unanimidad la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema para que sea la Comisión quien asuma el conocimiento de esta actuación.

*En desarrollo…