Abelardo De La Espriella destaca más de 8.424 capturas en lo que lleva de su Gobierno: “La ofensiva contra el crimen no se detiene”

El presidente Abelardo De La Espriella destacó grandes logros en materia de seguridad desde que llegó a la Presidencia el pasado 7 de agosto. Lo hace y, según él, lo seguirá realizando porque la seguridad fue una de sus principales promesas de campaña.

Este martes, 25 de agosto, el Tigre insistió en que “la ofensiva contra el crimen no se detiene” y reportó nuevas cifras favorables para su administración.

“Solo en las últimas 24 horas, nuestra Fuerza Pública logró 51 capturas, incautó 14 armas de fuego y 317 municiones, destruyó 7 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y golpeó estructuras de minería ilegal”, informó el presidente.

El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Y dijo que desde el 7 de agosto “llevamos 8.424 capturas, hemos afectado a 21 cabecillas e incautado 31.174 kilos de estupefacientes, incluidos 13.669 kilos de cocaína”.

Los criminales —afirmó— deben entenderlo: “Los vamos a perseguir sin descanso, vamos a destruir sus economías ilícitas y a recuperar el control de cada territorio de Colombia”.

Uno de los principales objetivos de De La Espriella es reducir el número de extorsiones desde las cárceles del país. Por eso, informó este martes 25 de agosto que ordenó al Inpec poner fin a las zonas de confort para quienes pretendan seguir delinquiendo desde las cárceles.

El Inpec adelanta controles en cárceles del país. Foto: Suministrada

“Por orden mía, directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, dijo este martes.

Asimismo, informó que “ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”.

Según el presidente, diez de estos bandidos se encontraban “detenidos” en estaciones de policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

En el listado de trasladados aparecen Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias Rodrigo o El Gamo, de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias El Lobo o Comandante Gabino, de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias Caballo, de Los Costeños; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias El Miquito, de Los Costeños; Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias Pastel; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias Chocolate; José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco; José Luis Barrios Álvarez, alias El Huequito; Dairo Luis García Quintero, alias El Pequeño; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias El Gordo Pan, entre otros.

Cabe recordar que una de las primeras decisiones que tomó De La Espriella cuando se posesionó fue ordenar el traslado de 117 internos de alto perfil de las cárceles que habían protagonizado todo tipo de actos de indisciplina y conductas delictivas en los últimos meses.

Epa Colombia continúa privada de la libertad Foto: x

En la lista se destacaban el de la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, condenada por los destrozos a una estación de TransMilenio en medio del paro nacional; así como alias Douglas, Carlos Pesebre y Fritanga.