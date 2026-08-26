Álvaro Uribe arremete, nuevamente, contra la reforma pensional de Gustavo Petro avalada por la Corte Constitucional y propone una “nueva norma”

La decisión de la Corte Constitucional de avalar más del 80 por ciento del articulado de la reforma pensional del gobierno del expresidente Gustavo Petro avivó la polémica por esta ley que cuestionó y demandó, en su momento, el Centro Democrático.

La votación fue de 7-1 en la Corte Constitucional, que declaró exequible la gran mayoría del contenido de la reforma y devolvió nueve artículos al Congreso para subsanar vicios de forma.

El Congreso tendrá que debatir y votar nuevamente 9 artículos de la reforma pensional, según la Corte Constitucional. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los más sorprendidos con la decisión, aunque su posición siempre ha sido la de respetar y acatar las decisiones judiciales. En su cuenta oficial de X, el exmandatario, nuevamente, lanzó fuertes cuestionamientos a la reforma pensional y propuso una salida.

“Una reforma pensional que acaba con el ahorro trae beneficios iniciales y en el mediano plazo crea un déficit insostenible”, dijo.

Y agregó: “Se necesita una nueva norma para que los fondos privados tengan el manejo del mayor % de los recursos. Conviene un solo régimen y el desmonte de subsidios inequitativos para fortalecer al adulto pobre y a quienes sin ingresos no alcanzan a pensionarse”.

Uribe siempre ha reconocido que “reducir los fondos de pensiones crea riesgos a los trabajadores y al manejo de la economía”, por lo que ha indicado que en este tema de las pensiones se deben buscar “alternativas”.

“Si trasladan el alto porcentaje de los fondos de pensiones al Estado, seguramente seguirán pagando las pensiones, pero con riesgos financieros e inflacionarios derivados de la falta de reservas. Puede ser que el fondo público inicialmente lo manejen bien, pero terminarán gastándolo; ya se vivió con las reservas del Seguro Social”, afirmó, en su momento, el exmandatario.

A su juicio, “los fondos de pensiones, de propiedad de los trabajadores, que suman más o menos 80 mil millones de dólares, han sido bien manejados, como se desprende de rendimientos reales, o por encima de inflación, del 8 % durante muchos años”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, consideró la decisión de la Corte Constitucional, frente a la reforma pensional, como una mala noticia.

“Mala noticia para los jóvenes la decisión de la Corte sobre la reforma pensional. Esta perjudica a los cotizantes de menos recursos, desploma el ahorro nacional y pone en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy. Se requiere una reforma que corrija defectos”, dijo.

El presidente Abelardo De La Espriella no se ha referido oficialmente a la decisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, en el Congreso no descartan que el Gobierno esté contemplando la posibilidad de una nueva contrareforma pensional que pueda ‘corregir’ lo aprobado en el actual texto.

El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, tampoco ha hablado del tema, mientras los fondos privados están a la expectativa de lo que pueda ocurrir.

La decisión de la Corte Constitucional no es el punto final de la discusión alrededor de la reforma pensional. Existen más demandas sobre la ley que seguramente abrirán el estudio del fondo del asunto.