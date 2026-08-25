Concejo de Bogotá inicia discusión de la reforma tributaria: ¿Qué impuestos suben y cuáles se eliminan en la capital?

Falta poco para que se inicien las discusiones sobre la reforma tributaria en Bogotá, un proyecto que fue radicado en el Concejo de Bogotá y con el que se buscaría un cambio en los tributos de la capital que garantice un recaudo de 1,2 billones anuales desde el 2027. Son varios los incentivos tributarios que se plantean en la reforma, para fortalecer el sistema de recaudo de impuestos.

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La reforma trae varios cambios, entre ellos, reconfigura los costos operativos de comerciantes, empresas de servicios y propietarios en la capital. La firma consultora de impuestos, BDO, detalló cuáles son algunos de los cambios que traería para los contribuyentes.

La propuesta contempla una sobretasa de alumbrado público y una sobretasa bomberil para empresas con ingresos superiores a 43.498 UVT. Foto: Getty Images (jtinjaca) / Cortesía Alcaldía de Manizales / Montaje: Semana

Uno de los más relevantes es el del sector productivo, que está justamente en el impuesto de Industria y Comercio (ICA). La reforma reestructura las tarifas por sector: los servicios pasarán a una tarifa del 10%, las actividades profesionales al 8%, y el sector financiero, bebidas alcohólicas y tabaco tributarán al 21%.

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De otro lado, se crearán dos cobros adicionales. EL primero es una sobretasa de alumbrado público ligada al impuesto predial y una sobretasa bomberil para empresas con ingresos netos anuales superiores a 43.498 UVT. De otro lado, el proyecto propone eliminar cobros como el impuesto a la publicidad exterior visual y el de espectáculos públicos.

El proyecto también incluye incentivos tributarios, como exenciones de ICA y descuentos por la compra de activos fijos productivos para impulsar la inversión. Foto: Concejo de Bogotá.

No todo son incrementos, pues la propuesta también tiene incluido un paquete de incentivos para mover la economía. Dentro de las medidas se plantean exenciones progresivas de ICA hasta por 10 años para grandes inversiones, descuentos del 60% u 80% por compra de activos fijos productivos y beneficios especiales de renovación urbana para zonas como Fontibón y Engativá.

De otro lado, y para beneficiar al bolsillo inmediato, la norma abre una ventana de oportunidad antes de cerrar el año: un descuento del 50% en intereses y sanciones para quienes se pongan al día con sus deudas distritales antes del 18 de diciembre de 2026.

Los contribuyentes con deudas distritales podrán acceder a un descuento del 50 % en intereses y sanciones si se ponen al día antes del 18 de diciembre de 2026. Foto: Getty Images

Es clave tener en cuenta que el proyecto empezará en discusión en el Consejo, por lo que puede que sufra varios cambios antes de su aprobación.