Ministro del Interior, Rodrigo Lara, quedará encargado de importante división del Estado

Mediante la expedición del Decreto 1297 de 2026, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, oficializó la salida de Alba Viviana León Herrera del despacho directivo de la Imprenta Nacional de Colombia.

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La medida de carácter administrativo ratificó la renuncia irrevocable presentada por la funcionaria al empleo clasificado dentro de la estructura estatal como gerente de entidad descentralizada, código 0015, grado 24.

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La disposición ejecutiva establece la desvinculación formal e inmediata de León de la planta de personal de la Imprenta Nacional. Asimismo, las determinaciones jurídicas contempladas dentro del acto administrativo empezaron a regir de manera plena a partir de la fecha de su publicación oficial en los canales institucionales del Estado, este martes 25 de agosto.

Encargo de funciones al ministro del Interior

Con el fin de garantizar la continuidad operativa y administrativa de la entidad pública, el Gobierno determinó encargar del despacho institucional a Rodrigo Lara Restrepo, quien se desempeña actualmente como el ministro del Interior.

El jefe de la cartera del Estado asumirá la representación legal, la ordenación del gasto y la gestión estratégica de la empresa industrial y comercial del Estado sin desprenderse de las responsabilidades propias de su ministerio.

Alba Viviana León, exgerenta de la Imprenta Nacional. Foto: COLPRENSA

La asignación de carácter temporal se mantendrá vigente mientras el Ejecutivo nacional efectúa la designación del titular definitivo para el cargo y se formaliza el correspondiente acto de posesión.

De igual forma, la ley dicta a la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior comunicar formalmente el contenido del decreto a la Imprenta Nacional y a los funcionarios involucrados.

Contexto operativo y retos de la Imprenta Nacional

La Imprenta Nacional de Colombia es la entidad pública descentralizada encargada de la edición, imprenta, divulgación y comercialización de las leyes, decretos y actos oficiales del Estado colombiano, incluyendo la publicación del Diario Oficial.

Renunció la gerenta de la Imprenta Nacional y el ministro Rodrigo Lara asumió el encargo. Foto: SEMANA

La dirección de este organismo resulta clave dentro del engranaje gubernamental para garantizar la seguridad jurídica y la publicidad de las decisiones del Poder Ejecutivo.

El ministro Rodrigo Lara Restrepo asumirá el liderazgo de la imprenta estatal en medio de los retos institucionales orientados a la modernización tecnológica y la transformación digital de los servicios de publicación oficial.

Durante el periodo de encargo, la administración provisional deberá coordinar los procesos y asegurar el cumplimiento de las metas contractuales de la imprenta pública.