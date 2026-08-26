Una misión especial fue encargada de determinar el costo de la reconstrucción en algunos departamentos afectados tras el terremoto como Caldas y Risaralda.

Multimillonario George Soros no se queda atrás y anuncia donación para damnificados en Colombia por el terremoto

Martha Serrano, directora de Gestores de Vivienda es una de las encargadas de este proceso. Según le dijo a SEMANA, en las próximas horas comenzarán ese proceso en Risaralda. El propósito de ese trabajo es hacer un estimado de los recursos que se necesitan para la reconstrucción de las viviendas de los daminificados en estos departamentos.

“Volver a Casa es una ruta que nos permite realizar un diagnóstico y clasificación del daño, en el que vamos a conseguir consolidar la información que va a permitir tener en números reales cuál es el daño, cuánto vale repararlo y de qué manera lo vamos a hacer”, aseguró Serrano.

Según dijo, se trata de una invitación que les hizo el presidente Abelardo De La Espriella en medio del Plan de Vivienda Milagro que anunció hace unos días.

Por su parte, el ingeniero Luigi Restrepo afirmó que serán unos 35 profesionales del sector de la ingeniería, civiles, arquitectos, entre otros profesionales que llegarán primero a Risaralda y luego a Caldas para estimar los costos de esta tragedia y posteriormente ayudarle a los ciudadanos a recuperar sus viviendas.

“Esta cruzada humanitaria que hemos desarrollado, junto con Martha y con otros empresarios del departamento del Meta, tiene como misión poder decirle a la gente que no están solos en Risaralda, llegar a cada una de las casas y hacer la caracterización de los daños estructurales, locativos, qué necesitamos para poder recuperar la ilusión que tiene la gente de volver a cada una de sus viviendas después de este catastrófico momento”, afirmó.

El ingeniero Restrepo dijo que su tarea también consistirá en darle la mano a las gobernaciones de Risaralda y de Caldas para tener una ruta clara y un presupuesto para definirle a los daminificados las ayudas que les entregarán.

Aclararon que se trata de la fase 2 después del terremoto, que sería una de las más importantes después de las primeras ayudas tras la emergencia, por lo que ahora lo relevante sería ayudar a reconstruir esas viviendas de personas que lo perdieron todo.

En Risaralda muchas personas lo perdieron todo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El plan de trabajo está dispuesto para cinco días de registro en los que estarán en 12 municipios del departamento de Risaralda, registrando y clasificando el tipo de daños y la reconstrucción que se requiere en cada lugar.

Luego de eso, se consolidarán los datos y esto puede tardar unos 15 días más. Gracias a una aplicación desarrollada por los ingenieros del equipo, podrán entregar datos en tiempo real a la UNGRD.

Este costo será gratuito para las gobernaciones, pues los profesionales dispondrán de su trabajo tras la tragedia.

Posterior a esa visita a los 12 municipios de Risaralda junto a la Gobernación implementarán un estudio para saber cuáles son las afectaciones de cada una de las viviendas. Posteriomente, con presupuesto en mano, le pondrán un valor a cada una de las viviendas y esa información será entregada a la Gobernación para hacer esa inversión y ayudar a las personas.