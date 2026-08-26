Así reaccionó doña Julia, una de las afectadas por el terremoto, cuando Abelardo De La Espriella le dio un bono de más de $2 millones

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en el departamento del Chocó atendiendo personalmente la emergencia por cuenta del terremoto y dejando varios avisos importantes de lo que hará su gobierno.

Abelardo De La Espriella anunció paquete de medidas en Chocó: entregará subsidios y agilizará el proceso de reconstrucción

En un momento, el jefe de Estado anunció subsidios por los próximos tres meses para aquellas familias que, tristemente, perdieron sus viviendas y prácticamente tienen que recomenzar en muchos aspectos de su vida.

De hecho, en un momento el máximo mandatario llamó a una mujer conocida como doña Julia, una de las afectadas por el temblor, y al frente de todos le entregó un bono por más de dos millones de pesos.

“Doña Julia, le hago entrega de esta ayuda inmediata por 2.626.357 pesos, que es la ayuda por tres meses a razón de 875.452 pesos mensuales. Usted no está sola, el gobierno está con usted y el dolor de usted es el dolor mío”, dijo.

@joseantonioayal31 En el gobierno de Abelardo De la Espriella es diciendo y haciendo Entrega los primeros subsidios en el Chocó, a las familias damnificadas por el terremoto La primera beneficiaria, la señora Julia Asprilla, a la que le entrego un cheque por $2.626.357 Excelente Presidente Abelardo, Firme por la patria ♬ sonido original - José Antonio Ayala

Tras esto, la mujer reaccionó cariñosamente con el presidente, dándole un abrazo y diciéndole que gracias, igual que a la primera dama Ana Lucía Pineda. Incluso, hubo un momento para bromear cuando De La Espriella la llamó prima y esta lo corrigió diciéndole que era la tía.

El momento se ha hecho viral en las redes sociales y ha dado mucho que hablar en las últimas horas.

Presidente De La Espriella interrumpió su discurso en Chocó: así reaccionaron la primera dama y la gobernadora

Por otra parte, el jefe de Estado aprovechó su visita para afirmar que ya había comenzado la reconstrucción de Colombia tras el terremoto y que el paso inicial era en Chocó, más precisamente en Quibdó.

“Esta fue la primera ciudad que visité tan pronto ocurrió la tragedia. Y es la ciudad en donde vamos a empezar la reconstrucción de la Patria Milagro. ¿Saben por qué? Porque este país no puede pensar en una Patria Milagro si no cuenta con ustedes. Esta es una tierra de gente valiente, resiliente, de patriotas que van a ayudarnos a reconstruir a Colombia”, dijo.

Presidente Abelardo De La Espriella en Chocó. Foto: Joel González – Presidencia de la República

Dentro de las ayudas que se estarán entregando, está el subsidio que se le dio a doña Julia. Según explicó el mandatario, la idea es darle a cada una de las familias afectadas 875.452 durante tres meses.