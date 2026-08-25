“Tenemos una reforma pensional”: Asofondos se pronuncia sobre decisión de la Corte Constitucional

Varias conclusiones sacó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, gremio de fondos privados de pensiones, alrededor de la decisión que dio a conocer la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, la cual había estado en el congelador, a la espera de un pronunciamiento que finalmente se dio.

El directivo del gremio pensional expuso, entre todos los mensajes pronunciados, uno que es transversal: “tenemos reforma pensional”.

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Velasco destacó la manera en la que fue estructurada la decisión, la que además, entrará en vigencia en 6 meses, de acuerdo con lo manifestado por el alto tribunal. “La Corte divide el estudio de los artículos en un grupo que están exequibles, la mayoría; y otros que deben volver a la plenaria de la Cámara de Representantes, para ser subsanados”. Dicho trámite deberá hacerse en 30 días, según recordó.

En general, los cuatro pilares que fueron contemplados en la reforma pensional permanecen como estructura básica de la misma: solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario. Para Velasco, “los 30 días próximos serán fundamentales para completar el análisis y aprobación del sistema pensional que los colombianos tendremos a partir del 1º de abril”, manifestó el presidente de Asofondos.

El directivo gremial aseguró que harán las respectivas revisiones al contenido del fallo de la Corte Constitucional cuando se de a conocer en su totalidad, para ver y expresarse sobre el detalle de la decisión.