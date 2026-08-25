Carolina Soto es nombrada nueva presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura-CCI

Un gremio que agrupa a empresas del sector de la infraestructura: la CCI-Cámara Colombiana de la Infraestructura, que, además, será clave en la reconstrucción del país después del terremoto del 10 de agosto, será timoneado por Carolina Soto Losada.

La reputada economista, que fuera codirectora del Banco de la República, fue la escogida para ocupar la presidencia ejecutiva de la CCI, tras decisión de la junta directiva del gremio.

Imagen de un reciente Congreso de Infraestructura. Foto: Martha Morales Manchego / Semana

El gremio de empresas dedicadas a los grandes proyectos en Colombia, a través de sistemas de alianzas entre lo público y lo privado, había sido relativamente estable en el país, en materia de dirección. Juan Martín Caicedo timoneó a la CCI por 22 años y luego, el rol lo asumió María Consuelo Araújo que, sin embargo, presentó su renuncia a la junta directiva, tras el llamado del presidente Abelardo De La Espriella, para que ella lo acompañara como embajadora de Colombia en Estados Unidos, posición que será clave para la relación bilateral.

De ahí que la junta directiva de la CCI tuvo la tarea de revisar la renuncia de Araújo y de escoger su reemplazo, y es así como ahora llega Carolina Soto a liderar el gremio.

Confirman a María Consuelo Araújo como nueva presidenta del gremio de infraestructura CCI

Una amplia trayectoria

Soto es economista de la Universidad de los Andes, con maestría en economía y profundización en proyectos

Los integrantes de la junta de la CCI destacaron “sus altas calidades personales y profesionales, así como su amplia trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Su designación representa una garantía de continuidad y estabilidad institucional para la CCI, así como una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo del gremio en beneficio del sector de la infraestructura del país”.

También cuenta con una maestría en administración y políticas públicas de la Universidad de Columbia, en la cual, enfatizó en Desarrollo Económico.

Infraestructura en Colombia Foto: Cortesía ANI

En su vida laboral también tiene una amplia experticia. Ha sido investigadora de Fedesarrollo en temas de tributación, mercado laboral de maestros y regulación de educación superior.

Se ha desempeñado como asesora del Ministerio de Transporte; directora de Inversiones y Finanzas Públicas Planeación Nacional; directora de Presupuesto del Ministerio De Hacienda; viceministra de Hacienda; al igual que alta Consejera para el Sector Privado y Competitividad de la Presidencia de La República.

Fue codirectora del Banco de la República, posición que ocupó hasta septiembre de 2021, cuando se retiró para abrir paso a la candidatura presidencial de su esposo, Alejandro Gaviria.

El cargo de presidenta ejecutiva lo asumirá a partir del 1 de septiembre de 2026.