Estaba en el sonajero y resultó cierto. María Consuelo Araújo Castro fue oficializada como nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura-CCI, luego de una votación unánime en la Junta Directiva Nacional.

La directiva gremial será el reemplazo de Juan Martín Caicedo Ferrer, a partir del 25 de febrero de 2026, en el marco de la Asamblea Estatutaria.

En la hoja de vida de Araújo figuran cargos como el de ministra de cultura y ministra de Relaciones Exteriores.

Entre tanto, en Bogotá dirigió el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y estuvo al frente de la Secretaría de Integración Social.

Juan Martín Caicedo Ferrer. Presidente de la CCI hasta febrero de 2026, cuando será relevado por María Consuelo Araújo Castro. | Foto: CÁMARA DE COMERCIO

De igual manera, se desempeñó como gerente de TransMilenio, cargo que la involucró con el sector que ahora representará.

Araújo ha tenido una experiencia versátil en distintos sectores de la economía, pero generalmente en cargos de liderazgo. Presidió la compañía Gran Colombia Gold y gerenció el proyecto de renovación urbana ‘Cafam Floresta Ciudad Central’.

También ha sido directiva académica en el área de postgrados de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Ruta del Sol | Foto: Facebook @AlirioAmado.

Los retos

Araújo continuaría con las banderas del gremio, entre las cuales ha estado la defensa del modelo de Asociación Público Privada-APP para financiar la infraestructura en Colombia y tratar de poner a Colombia a tono con el desarrollo que han logrado sus pares en América Latina, ya que ese sector es decisivo para la competitividad, tanto en lo macro como en lo micro.

La infraestructura ha estado rezagada en los últimos años, en parte, por la incertidumbre de los inversionistas en proyectos que requieren millonarios recursos, mientras en Colombia no encuentran certeza con una estabilidad jurídica que les dé confianza. Ese panorama fue evidenciado en el congreso de la CCI, uno de los eventos claves del sector, por ser el retrato de lo que se ha avanzado en el tema.

Consuelo Araújo, nueva presidenta de la CCI | Foto: CCI / Cortesía