James Rodríguez, Juanes, Mariana Pajón, Rigoberto Urán, David Ospina, Néstor Lorenzo, Goyo y muchos más se unen para ayudar al Chocó

La reconstrucción del Chocó tomará mucho esfuerzo y tiempo. Por eso, un grupo de personalidades y empresas del país se ha unido en “Marea Viva por el Chocó de mañana”, una campaña que busca recaudar fondos para el departamento y ayudar a gestionar los trabajos y elementos que se necesitan.

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“Nuestra promesa no es una ola rápida que impacta y se retira. Nuestra propuesta es ser la marea baja que se queda, esa que revela las raíces firmes del manglar, la que se sienta en la orilla a reconstruir con paciencia”, dice la campaña que busca ayudar a financiar lo que estos pueblos merecen.

“Hoy nos la jugamos por esta tierra. Activamos la marea viva, la que sube hoy con fuerza para responder a la emergencia, y la que se queda mañana, garantizando que nadie vuelva a quedar en el olvido”, agregan.

La campaña comienza con 10 mil millones de pesos recaudados y se tiene como meta movilizar 15 mil millones más.