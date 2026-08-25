Confidenciales

James Rodríguez, Juanes, Mariana Pajón, Rigoberto Urán, David Ospina, Néstor Lorenzo, Goyo y muchos más se unen para ayudar al Chocó

Artistas, futbolistas, líderes y empresas llaman a recaudar fondos para la reconstrucción del departamento en la campaña “Marea Viva por el Chocó de mañana”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
25 de agosto de 2026 a las 12:13 p. m.
“Hoy nos la jugamos por esta tierra.  Activamos la marea viva,  la que sube hoy con fuerza para responder a la emergencia”.
“Hoy nos la jugamos por esta tierra.  Activamos la marea viva,  la que sube hoy con fuerza para responder a la emergencia”. Foto: Joel González – Presidencia de la República

La reconstrucción del Chocó tomará mucho esfuerzo y tiempo. Por eso, un grupo de personalidades y empresas del país se ha unido en “Marea Viva por el Chocó de mañana”, una campaña que busca recaudar fondos para el departamento y ayudar a gestionar los trabajos y elementos que se necesitan.

Ilia Calderón pide no abandonar al Chocó tras el terremoto y se ofrece para ayudar. Así lo hará

“Nuestra promesa no es una ola rápida que impacta y se retira. Nuestra propuesta es ser la marea baja que se queda, esa que revela las raíces firmes del manglar, la que se sienta en la orilla a reconstruir con paciencia”, dice la campaña que busca ayudar a financiar lo que estos pueblos merecen.

“Hoy nos la jugamos por esta tierra. Activamos la marea viva, la que sube hoy con fuerza para responder a la emergencia, y la que se queda mañana, garantizando que nadie vuelva a quedar en el olvido”, agregan.

La campaña comienza con 10 mil millones de pesos recaudados y se tiene como meta movilizar 15 mil millones más.