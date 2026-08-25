“Usted tiene mi teléfono, alcalde, y siempre que me marca le contesto”: De La Espriella tras nombrar la nueva gerente de Bogotá

En la tarde de este 25 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella se reunió junto al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para oficializar el nombramiento de la nueva gerente de Bogotá, un cargo creado por el actual Gobierno y cuya función es la de impulsar varios de los proyectos que se desarrollan en la capital.

Se trata de Clara Lucía Sandoval Moreno, quien tendrá la responsabilidad de darle respaldo a las obras de las líneas del Metro de Bogotá y también del Regiotram, además de manejar, junto al mandatario local, la recuperación de la seguridad de la capital.

Durante el nombramiento, hubo un momento que causó reacciones, pues el mandatario colombiano expresó su apoyo a la capital colombiana, a través de un comentario hacia el alcalde Galán.

Abelardo De La Espriella tras reunión con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán: “Vamos a imponer la ley”

Mientras el mandatario local aseguraba que la interlocución entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá se iba a mantener, De La Espriella comentó: “Usted tiene mi teléfono, alcalde, y siempre me marca y le contesto”.

“Usted tiene mi teléfono, alcalde, y siempre que me marca le contesto”: presidente De La Espriella reiteró su apoyo para destrabar proyectos en la capital, tras el nombramiento de Clara Lucía Sandoval como nueva gerente para Bogotá. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/rG4Pho0eyL — Revista Semana (@RevistaSemana) August 26, 2026

Durante el nombramiento de la nueva gerente, esta expresó su agradecimiento por el nombramiento y detalló que la capital cuenta con grandes problemas, que se fueron sumando, en especial durante los cuatro años del gobierno Petro.

“La tarea que tenemos desde el Gobierno nacional es que podamos articular, destrabar, articular y avanzar para hacer que las cosas pasen en Bogotá. Esa es la consigna de la gerencia por Bogotá: hacer que las cosas sucedan, pasar del discurso a la realidad”, dijo en su intervención durante el nombramiento.

Abelardo De La Espriella y Bogotá: ¿cómo le irá a la capital del país con el nuevo gobierno?

Es importante recordar que Bogotá ha enfrentado grandes problemas, como la movilidad y la seguridad. Esta última es una de las situaciones que más ha afectado a los ciudadanos, dada la creciente sensación de inseguridad en varias zonas de la capital.